Суд по захвату грузовика на протестах в августе: последнее слово и приговор

Источник материала: Tut.by

«Я нахожусь в плену, я не совершал того, что мне вменяют», — сказал в последнем слове 29-летний Дмитрий Дубков, которого обвиняют в угоне грузовика, угрозе насилия над милицией и участии в массовых беспорядках. Парень свою вину в преступлении не признал, но прокурор посчитала ее доказанной. Сегодня суд Советского районе приговорил Дмитрия к семи годам лишения свободы в колонии усиленного режима.





Напомним, в августе, во время протестов на улице Притыцкого в Минске, группа парней захватила МАЗ техпомощи и блокировала им дорогу. Задержали только одного человека, причастного к происшествию, — 28-летнего Дмитрия Дубкова, хотя лица некоторых других участников были хорошо видны. Его обвиняют по двум статьям УК. Также иск на сумму около 22 тысяч рублей за простой общественного транспорта ему предъявило ГП «Минсктранс». Обвиняемый вину признал частично, с иском не согласился. Потерпевшие претензий к нему не имеют .

Гособвинитель запросила для обвиняемого наказание в виде лишения свободы на семь лет с отбыванием срока в колонии усиленного режима. Также парень должен удовлетворить иск ГП «Минсктранс» в полном объеме (напомним, это почти 22 тысячи рублей).

Сегодня Дмитрию Дубкову предоставили последнее слово, пострадавшие на заседание не пришли. А после обеда парню огласили приговор.

— Начну несколько издалека: посоветую книгу. Наши госСМИ полюбили слово «методичка», и я хотел бы посоветовать одну из них, любимую их книгу — «Скотный двор» Оруэлла. Для прочтения всем. После этого посмотреть новостной выпуск: живем как в сказке, не иначе, — начал говорить обвиняемый.

Парень извинился перед пострадавшими и отметил, что действия, которые произошли «это нецивилизованно».



Гособвинитель Анастасия Малико

— Обвинение мне вменяет в вину угон, совершенный группой лиц. Я это воспринимаю как оскорбление. Я сам профессиональный водитель, мой отец работал на разной технике. Мне известно, что такое агрессия за рулем, насилие. Я знаю, чего стоит такой труд и уважаю его. Совершить подобное недопустимо для меня. Но подобные доводы не имеют значения для обвинения.

Дубков заявил, что прямого умысла на неправомерное завладение автомобилем, поездки на нем без цели хищения у него не было. По его мнению, это доказали свидетели, потерпевшие, видеозаписи с места происшествия:

— Я не отрицаю — перегнал автомобиль из точки А в точку Б. Это вменяется мне как соучастие с «внезапно возникшим предварительным сговором». Внезапно и предварительно — я не смог себе объяснить, как это может быть.

Парень отметил, что он появился спустя пять минут после фразы «кто умеет водить?», водителя у группы не было, и он не мог знать, как все произошло. А потому неправомерного завладения техникой не было. «Давайте въедем в ОМОН» прозвучало после того, как Дмитрий уже тронулся, но он этого не сделал.

— Да, я вытер отпечатки своих пальцев, после того, как услышал это предложения. Мои действия были спонтанными. Впереди была цепь силовиков, было страшно. Я отдал ключи и ушел. Был угон? Не было угона. Массовых беспорядков не было. Также не было насилия над сотрудниками ОВД — они были на достаточно большом расстоянии.





Обвиняемый считает, что его действия в ту ночь можно квалифицировать по статьями КоАП Беларуси: 23.34 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и частично 18.1 (Умышленное блокирование транспортных коммуникаций).

— То, что мне вменяет гособвинитель и пыталось «всунуть» предварительное следствие, недопустимо в правовом государстве. По сути, меня полгода держат в плену. После этого запрашивать семь лет, за что, извините? Да, я не согласен с результатами выборов. Считаю, что наше государство действует в интересах одного конкретного лица. Не соблюдает Конституцию и гарантированные права. И соглашаться с этим глупо. Я не понимаю, почему подобное происходит…