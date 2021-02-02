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Суд по захвату грузовика на протестах в августе: последнее слово и приговор
Источник материала: Tut.by
«Я нахожусь в плену, я не совершал того, что мне вменяют», — сказал в последнем слове 29-летний Дмитрий Дубков, которого обвиняют в угоне грузовика, угрозе насилия над милицией и участии в массовых беспорядках. Парень свою вину в преступлении не признал, но прокурор посчитала ее доказанной. Сегодня суд Советского районе приговорил Дмитрия к семи годам лишения свободы в колонии усиленного режима.
Напомним, в августе, во время протестов на улице Притыцкого в Минске, группа парней захватила МАЗ техпомощи и блокировала им дорогу. Задержали только одного человека, причастного к происшествию, — 28-летнего Дмитрия Дубкова, хотя лица некоторых других участников были хорошо видны. Его обвиняют по двум статьям УК. Также
Гособвинитель
Сегодня Дмитрию Дубкову предоставили последнее слово, пострадавшие на заседание не пришли. А после обеда парню огласили приговор.
— Начну несколько издалека: посоветую книгу. Наши госСМИ полюбили слово «методичка», и я хотел бы посоветовать одну из них, любимую их книгу — «Скотный двор» Оруэлла. Для прочтения всем. После этого посмотреть новостной выпуск: живем как в сказке, не иначе, — начал говорить обвиняемый.
Парень извинился перед пострадавшими и отметил, что действия, которые произошли «это нецивилизованно».
— Обвинение мне вменяет в вину угон, совершенный группой лиц. Я это воспринимаю как оскорбление. Я сам профессиональный водитель, мой отец работал на разной технике. Мне известно, что такое агрессия за рулем, насилие. Я знаю, чего стоит такой труд и уважаю его. Совершить подобное недопустимо для меня. Но подобные доводы не имеют значения для обвинения.
Дубков заявил, что прямого умысла на неправомерное завладение автомобилем, поездки на нем без цели хищения у него не было. По его мнению, это доказали свидетели, потерпевшие, видеозаписи с места происшествия:
— Я не отрицаю — перегнал автомобиль из точки А в точку Б. Это вменяется мне как соучастие с «внезапно возникшим предварительным сговором». Внезапно и предварительно — я не смог себе объяснить, как это может быть.
Парень отметил, что он появился спустя пять минут после фразы «кто умеет водить?», водителя у группы не было, и он не мог знать, как все произошло. А потому неправомерного завладения техникой не было. «Давайте въедем в ОМОН» прозвучало после того, как Дмитрий уже тронулся, но он этого не сделал.
— Да, я вытер отпечатки своих пальцев, после того, как услышал это предложения. Мои действия были спонтанными. Впереди была цепь силовиков, было страшно. Я отдал ключи и ушел. Был угон? Не было угона. Массовых беспорядков не было. Также не было насилия над сотрудниками ОВД — они были на достаточно большом расстоянии.
Обвиняемый считает, что его действия в ту ночь можно квалифицировать по статьями КоАП Беларуси: 23.34 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и частично 18.1 (Умышленное блокирование транспортных коммуникаций).
— То, что мне вменяет гособвинитель и пыталось «всунуть» предварительное следствие, недопустимо в правовом государстве. По сути, меня полгода держат в плену. После этого запрашивать семь лет, за что, извините? Да, я не согласен с результатами выборов. Считаю, что наше государство действует в интересах одного конкретного лица. Не соблюдает Конституцию и гарантированные права. И соглашаться с этим глупо. Я не понимаю, почему подобное происходит…
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Дубков свою вину в преступлении не признал, но прокурор посчитала ее доказанной.
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