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На торги выставили участки для стройки домов у водоемов под Минском. Вот интересные варианты

02.02.2021 16:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

26 февраля с аукциона разыграют большую партию земельных участков под Минском. Торги пройдут по 27 лотам, стартовые цены варьируют от 11 до 65 тысяч рублей. Realt.by показывает, как выглядят некоторые участки у воды.

Заславль, ул. Грибная, участок № 52 (Лот № 7)

26 февраля с аукциона разыграют сразу три участка в Заславле. Лот № 7 — небольшой земельный надел по улице Грибная. Площадь участка скромная — 6,75 сотки, а форма сложная — узкая и вытянутая.



Площадка ровная, рядом несколько жилых домов, вокруг лесополоса. Из минусов — приближенность к железнодорожным путям, накатанная дорога; из плюсов — наличие коммуникаций (электричество, газ, водопровод), водоем в пешей доступности. Торги за лот начнутся с 21 998 рублей.




Площадь участка — 6,75 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — 21 998 рублей;

Координаты участка: 53°59'16.9"N 27°17'05.6"E;

Расстояние до МКАД: 16 км.

Заславль, ул. Приозерная, участок № 48 (Лот № 8)

Участок № 48 (Лот № 8) расположен в другом конце Заславля, недалеко от озера и Хмелевской рощи. Вакантная площадка чуть больше 6 соток, треугольной формы, выделена в квартале новой коттеджной застройки.



До МКАД отсюда 18,6 километров, подъезд асфальтирован, коммуникации в населенном пункте есть (электричество, газ, вода). Стартовая цена лота — 19 912 рублей.



Площадь участка — 6,11 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — 19 912 рублей;

Координаты участка: 54°01'36.5"N 27°15'03.8"E;

Расстояние до МКАД: 18,6 км.

Заславль, ул. Центральная, участок № 54 (Лот № 9)

Еще один участок продается по улице Центральной в Заславле. Площадь земельного надела чуть больше 8 соток, стартовая цена — 26 202 рублей.



Коммуникации в населенном пункте есть, из нюансов — участок находится в охранной зоне линий связи и радиофикации (площадь охранной зоны — 0,0040 га, вынос наружной сети водопровода будет произведен до 01.05.2021). Площадка неровная, имеет склон.



Площадь участка — 8, 04 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — 26 202 рублей;

Координаты участка: 53°59'28.5"N 27°16'56.4"E;

Расстояние до МКАД: 15,8 км.

Околица, участок № 5 (Лот № 18)

Деревня Околица находится недалеко от Дубровского водохранилища, здесь на торги выставили участок площадью 10,61 сотки.



Территория ранее не осваивалась, расположена в лесополосе: на площадке растут взрослые деревья, ландшафт холмистый. Коммуникаций не заявлено, подъезд — гравийка. Недалеко от участка проходит МКАД-2.



Площадь участка — 10, 61 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — 31 тысяча рублей;

Координаты участка: 54°03'19.4"N 27°45'27.1"E;

Расстояние до МКАД: 16,7 км.

Семково, участок № 142 (Лот № 20)

Агрогородок Семкого находится в пешей доступности от Заславского водохранилища и всего в 8,2 километрах от МКАД. Здесь можно купить участок площадью 14,26 сотки по стартовой цене от 40 тысяч рублей.



Земельный надел ровный, удобный для строительства дома, выделен в квартале новой коттеджной застройки. Подъезд — гравийка, коммуникаций не заявлено, рядом строящиеся и жилые дома, участок слева пока пустует.




Площадь участка — 14, 26 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — 40 тысяч рублей;

Координаты участка: 54°00'42.2"N 27°25'39.0"E;

Расстояние до МКАД: 8,2 км.

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