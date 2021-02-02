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Иран испытал свою самую мощную ракету
Источник материала: Tut.by
Иран провел испытательный пуск новой ракеты-носителя «Зульджанах» (Zol-Jannah). Об этом
Сообщается, что ракета работает на комбинированном топливе — смеси твердого и жидкого компонентов. По заявлению Минобороны Исламской Республики, это самая мощная ракета Ирана на сегодняшний день. Она способна вывести на низкую околоземную орбиту (на высоту 500 километров) спутник весом 220 килограммов.
В апреле 2020 года Иран впервые запустил военный спутник. Тогда ракета «Кассид» (Qassed) вывела космический аппарат Noor-1 на орбиту высотой 425 километров. Другие подробности запуска не сообщались.
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Она способна подниматься на 500 километров.
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