ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Иран испытал свою самую мощную ракету

02.02.2021 16:39 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Иран провел испытательный пуск новой ракеты-носителя «Зульджанах» (Zol-Jannah). Об этом пишет Lenta.ru, ссылаясь на местное информагентство Irib News.

Сообщается, что ракета работает на комбинированном топливе — смеси твердого и жидкого компонентов. По заявлению Минобороны Исламской Республики, это самая мощная ракета Ирана на сегодняшний день. Она способна вывести на низкую околоземную орбиту (на высоту 500 километров) спутник весом 220 килограммов.

В апреле 2020 года Иран впервые запустил военный спутник. Тогда ракета «Кассид» (Qassed) вывела космический аппарат Noor-1 на орбиту высотой 425 километров. Другие подробности запуска не сообщались.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Она способна подниматься на 500 километров.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашэнка апазіцыі: «Праводзьце «форум замежжа», ніхто ж не перашкаджае»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by