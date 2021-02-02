ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Чергинец сменил Гусарова на посту гендректора «Белавиа»

02.02.2021 16:47 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Новым генеральным директором авиакомпании «Белавиа» назначен бывший заместитель гендиректора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности Игорь Чергинец, он сменил на посту Анатолия Гусарова, сообщили в пресс-службе национального авиаперевозчика.

Чергинец сменил Гусарова на посту гендректора «Белавиа»
Фото: OnAir Belavia

Чергинец заявил, что особое внимание «Белавиа» будет уделять цифровизации и внедрению передовых мировых практик. Также новый руководитель отметил, что в планах обновить флот: до конца 2021 года прекратить эксплуатацию Boeing Classic и, вместе с тем, пустить в ход лайнеры новейшего поколения Embraer 195-E2, а также приобрести Boeing 737-8.

Чергинец родился 6 июня 1967 года. В компании «Белавиа» работает с ее основания. С 2007 года был заместителем гендиректора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новым генеральным директором авиакомпании «Белавиа» назначен бывший заместитель гендиректора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности Игорь Чергинец,...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Менску з’явіцца яшчэ больш дзяржаўных сцягоў: так улады рыхтуюцца да УНС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by