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Всебелорусское народное собрание покажут в прямом эфире

02.02.2021 16:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Всебелорусское народное собрание покажут в прямом эфире государственных телеканалов.

Всебелорусское народное собрание покажут в прямом эфире
Фото: president.gov.by

По сообщению телеграм-канала форума, следить за работой делегатов в дни работы ВНС — 11 и 12 февраля — сможет каждый желающий.

Александр Лукашенко провел 2 февраля совещание по вопросам организации и проведения форума, отметив, что его нужно провести на самом высоком уровне.

 
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Всебелорусское народное собрание покажут в прямом эфире государственных телеканалов.
 
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