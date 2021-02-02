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Всебелорусское народное собрание покажут в прямом эфире
Источник материала: Навiны
Всебелорусское народное собрание покажут в прямом эфире государственных телеканалов.
По сообщению телеграм-канала форума, следить за работой делегатов в дни работы ВНС — 11 и 12 февраля — сможет каждый желающий.
Александр Лукашенко провел 2 февраля совещание по вопросам организации и проведения форума, отметив, что его нужно провести на самом высоком уровне.
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Всебелорусское народное собрание покажут в прямом эфире государственных телеканалов.
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