Всебелорусское народное собрание покажут в прямом эфире государственных телеканалов.



Фото: president.gov.by

По сообщению телеграм-канала форума, следить за работой делегатов в дни работы ВНС — 11 и 12 февраля — сможет каждый желающий.

Александр Лукашенко провел 2 февраля совещание по вопросам организации и проведения форума, отметив, что его нужно провести на самом высоком уровне.