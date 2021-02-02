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Верховная Рада Украины значительно ужесточила ответственность за нападения на журналистов

02.02.2021 16:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

За препятствование работе журналистов теперь положены крупные штрафы и ограничение свободы.

Верховная Рада Украины значительно ужесточила ответственность за нападения на журналистов
Фото: bank.gov.ua

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №3633 об усилении ответственности за нападения на журналистов. «За» проголосовал 341 нардеп на пленарном заседании во вторник, 2 февраля.

Так, незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, которыми он пользуется в связи со своей профессиональной деятельностью, незаконный отказ в доступе журналиста к информации, незаконный запрет на освещение отдельных тем, показ отдельных лиц, критики субъекта властных полномочий, а также любое другое умышленное препятствование осуществлению его законной профессиональной деятельности наказывается штрафом от 300 до 600 долларов или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет.

При этом по состоянию на сегодня штраф составляет 30 долларов.

Также влияние в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей или преследование журналиста в связи с его законной профессиональной деятельностью наказываются штрафом от 600 до 1200 долларов или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 4 лет.

Сегодня штраф составляет до 120 долларов.

Если действия были совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения или по предварительному сговору группой лиц, то они караются штрафом от 1200 до 1800 долларов или ограничением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Действия, совершенные организованной группой, наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

По состоянию на сегодня штраф составляет от 120 до 300 долларов.

В 2020 году в Украине было совершено 77 нападений на журналистов.

 
 
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За препятствование работе журналистов теперь положены крупные штрафы и ограничение свободы.
 
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