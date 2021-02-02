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Новым гендиректором Белавиа назначен Игорь Чергинец

02.02.2021 16:55 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Игорь Чергинец назначен гендиректором государственной авиакомпании «Белавиа» вместо Анатолия Гусарова, возглавлявшего авиакомпанию с 1996 года.

До повышения Игорь Чергинец занимал должность заместителя генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности, сообщает телегам-канал Антона Мотолько.

Игорь Чергинец – сын советского белорусского писателя Николая Чергинца, позже трижды сенатора, генерала МВД РБ, шахматиста и историка, рекордсмена книги рекордов Гиннесса по его же собственному утверждению.

Накануне, Гусарову дали грамоту Совмина за развитие гражданской авиации. Грамота оказалась «прощальной».

 
 
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Игорь Чергинец назначен гендиректором государственной авиакомпании «Белавиа» вместо Анатолия Гусарова, возглавлявшего авиакомпанию с 1996 года.
 
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