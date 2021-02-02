Новым гендиректором «Белавиа» стал Игорь Чергинец

Генеральным директором авиакомпании «Белавиа» назначен Игорь Чергинец, который ранее занимал пост заместителя генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности.

Чергинец сменил на этом посту Анатолия Гусарова. Новый глава национального авиаперевозчика поделился планами на будущее, отметив, что все традиции компании со сменой руководства будут сохранены.

«Мы планируем обновлять флот за счет новейшего поколения Embraer 195-E2, ведем подготовку по приобретению самого современного Boeing 737-8. До конца текущего года мы планируем прекратить эксплуатацию Boeing Classic. Несомненно, модернизация воздушного парка будет способствовать расширению сети маршрутов, открытию новых направлений и увеличению пассажиропотока», - отметил Чергинец после назначения.

Игорь Чергинец с 2007 по 2021 год занимал в «Белавиа» пост заместителя генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности.