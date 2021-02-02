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ГАИ Минска проведет спецоперацию. Что будут искать в машинах?

02.02.2021 17:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Для того, чтобы действия сотрудников не стали неожиданностью для водителей, о проведении мероприятия сообщили заранее.

В течение нескольких дней инспекторы технического надзора ГАИ будут проверять автомашины, перевозящие легко воспламеняющие и ядовитые вещества. 

К опасным грузам можно отнести также различные взрывчатые и горючесмазочные материалы, изделия, которые при перевозке могут послужить причиной взрыва или пожара, травмированию или гибели людей, животных, вызвать повреждение сооружений, транспортных средств и нанести вред окружающей среде. 

В поле зрения дорожной милиции, в первую очередь, попадет транспорт, перевозящий нефтепродукты.
 
В ГАИ напоминают, что перевозка опасных грузов накладывает на водителей многочисленные ограничения. Водитель должен иметь маршрут перевозки опасных грузов, свидетельство о подготовке, аварийную, регистрационную и информационную карточки. 

А транспортное средство должно быть специально переоборудовано для перевозки определенной категории опасных грузов и соответствовать строгим требованиям к техническому состоянию.
 
Кстати, по статистике, самыми распространенными нарушениями при перевозке опасных грузов являются неудовлетворительное техническое состояние автомобиля, отклонение от маршрута и движение в запрещенное время суток (например, в Минске движение подобного транспорта запрещено с 7.00 до 9.00 и с 16.00 до 19.00). 

За эти и другие отступления от Правил дорожного движения Кодексом об административных правонарушениях Республики Беларусь предусмотрен штраф до пяти базовых величин, сообщил телеграм-канал ГАИ.
 
 
Теги: Минск
 
 
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Для того, чтобы действия сотрудников не стали неожиданностью для водителей, о проведении мероприятия сообщили заранее.
 
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