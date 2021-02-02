ГАИ Минска проведет спецоперацию. Что будут искать в машинах?

В течение нескольких дней инспекторы технического надзора ГАИ будут проверять автомашины, перевозящие легко воспламеняющие и ядовитые вещества.





К опасным грузам можно отнести также различные взрывчатые и горючесмазочные материалы, изделия, которые при перевозке могут послужить причиной взрыва или пожара, травмированию или гибели людей, животных, вызвать повреждение сооружений, транспортных средств и нанести вред окружающей среде.





В поле зрения дорожной милиции, в первую очередь, попадет транспорт, перевозящий нефтепродукты.

В ГАИ напоминают, что перевозка опасных грузов накладывает на водителей многочисленные ограничения. Водитель должен иметь маршрут перевозки опасных грузов, свидетельство о подготовке, аварийную, регистрационную и информационную карточки.





А транспортное средство должно быть специально переоборудовано для перевозки определенной категории опасных грузов и соответствовать строгим требованиям к техническому состоянию.

Кстати, по статистике, самыми распространенными нарушениями при перевозке опасных грузов являются неудовлетворительное техническое состояние автомобиля, отклонение от маршрута и движение в запрещенное время суток (например, в Минске движение подобного транспорта запрещено с 7.00 до 9.00 и с 16.00 до 19.00).





За эти и другие отступления от Правил дорожного движения Кодексом об административных правонарушениях Республики Беларусь предусмотрен штраф до пяти базовых величин, сообщил телеграм-канал ГАИ.



