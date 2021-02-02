







Он работаент в компании с момента ее основания, а с 2007 занимал должность заместителя директора "Белавиа" по маркетингу и внешнеэкономической деятельности.





Игорь Чергинец - сын Николая Чергинца, эск-сенатора и главы провластного Союза писателей Беларуси.