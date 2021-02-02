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Гендиректором "Белавиа" стал сын Николая Чергинца

02.02.2021 17:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Генеральным директором "Белавиа" стал 53-летний Игорь Чергинец.



Он работаент в компании с момента ее основания, а с 2007 занимал должность заместителя директора "Белавиа" по маркетингу и внешнеэкономической деятельности. 

Игорь Чергинец - сын Николая Чергинца, эск-сенатора и главы провластного Союза писателей Беларуси.
 
 
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Генеральным директором "Белавиа" стал 53-летний Игорь Чергинец.
 
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