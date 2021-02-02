ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Смотрят глазами Кремля". Санников рассказал, почему российская оппозиция осталась "имперской"

02.02.2021 17:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Экс-кандидат в президенты Беларуси на выборах 2010 года Андрей Санников рассказал, почему в России демократия “имперская”, и зачем всем нам нужно сделать работу над ошибками.

В разговоре с корреспондентом “Радые Свабода”, Санников проанализировал отношения с российскими демократами и напомнил, что еще Немцов предостерегал россиян от возможности распространения “лукашизма” в их стране. По мнению Санникова российские демократы не относились всерьез к своим белорусским коллегам и событиям в нашей стране.

Когда то они твердили, “погодите, мы вам поможем”, на Западе убеждали “вам помогут россияне”, никто не воспринимал всерьез и как отдельное явление белорусскую демократию и белорусское общество. 

Сейчас, когда они говорят, что мы их удивили, хочется напомнить, что мы всегда делали больше, чем они. Российскому обществу пора принять Беларусь и Украину как отдельные и самостоятельные государства, говорит политик.

Едва ли не единственный не “имперский” демократ России был, по мнению Санникова, Борис Немцов. Он проводил последовательную политику в отношении Беларуси. 

Немцов считал, что демократические преобразования в России начнутся с преобразований в нашей стране. Если бы к нему прислушались в свое время, то сейчас обе страны жили бы по другому, считает Санников.

На нас до сих пор смотрят глазами Кремля, говорит политик. Все внимание обычно приковано к российским событиям, хотя, по мнению Санникова, наша повестка гораздо интереснее. К российским политикам прислушиваются по всему миру, мы хотели, чтобы и белорусская повестка не терялась на этом фоне, рассказал он.

В России отрабатывается белорусская модель, считает Санников. 

"Когда я заявлял об этом раньше, мне не верили, считали, что уже невозможно например сделать прессу такой как в Беларуси. Но теперь мы видим, что это начинает происходить. Без свободной Беларуси не получится стать демократической и России". 

Главное же отличие, по словам политика в том, что “вы восстали, чтобы защитить лидера, а мы чтобы спасти страну”,- заявил экс-кандидат в президенты Беларуси.



Тем временем в России уже вторую неделю в выходные, люди выходят на протестные акции. Телеграф публиковал информацию о ситуации в России. В ходе митингов в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, которые 31 января проходят в разных городах России, уже задержали 553 человека. Об этом свидетельствуют данные проекта ОВД-Инфо 31 января.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-кандидат в президенты Беларуси на выборах 2010 года Андрей Санников рассказал, почему в России демократия “имперская”, и зачем всем нам нужно сделать работу над...
 
Новости дня
Новости разные
 
Более 200 человек задержаны у Мосгорсуда перед началом слушания по делу Навального
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by