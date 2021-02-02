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"Смотрят глазами Кремля". Санников рассказал, почему российская оппозиция осталась "имперской"
Источник материала: Партизан
Экс-кандидат в президенты Беларуси на выборах 2010 года Андрей Санников рассказал, почему в России демократия “имперская”, и зачем всем нам нужно сделать работу над ошибками.
В разговоре с корреспондентом “
Когда то они твердили, “погодите, мы вам поможем”, на Западе убеждали “вам помогут россияне”, никто не воспринимал всерьез и как отдельное явление белорусскую демократию и белорусское общество.
Сейчас, когда они говорят, что мы их удивили, хочется напомнить, что мы всегда делали больше, чем они. Российскому обществу пора принять Беларусь и Украину как отдельные и самостоятельные государства, говорит политик.
Едва ли не единственный не “имперский” демократ России был, по мнению Санникова, Борис Немцов. Он проводил последовательную политику в отношении Беларуси.
Немцов считал, что демократические преобразования в России начнутся с преобразований в нашей стране. Если бы к нему прислушались в свое время, то сейчас обе страны жили бы по другому, считает Санников.
На нас до сих пор смотрят глазами Кремля, говорит политик. Все внимание обычно приковано к российским событиям, хотя, по мнению Санникова, наша повестка гораздо интереснее. К российским политикам прислушиваются по всему миру, мы хотели, чтобы и белорусская повестка не терялась на этом фоне, рассказал он.
В России отрабатывается белорусская модель, считает Санников.
"Когда я заявлял об этом раньше, мне не верили, считали, что уже невозможно например сделать прессу такой как в Беларуси. Но теперь мы видим, что это начинает происходить. Без свободной Беларуси не получится стать демократической и России".
Главное же отличие, по словам политика в том, что “вы восстали, чтобы защитить лидера, а мы чтобы спасти страну”,- заявил экс-кандидат в президенты Беларуси.
Тем временем в России уже вторую неделю в выходные, люди выходят на протестные акции. Телеграф публиковал информацию о ситуации в России. В ходе митингов в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, которые 31 января проходят в разных городах России, уже задержали 553 человека. Об этом свидетельствуют данные проекта ОВД-Инфо 31 января.
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Экс-кандидат в президенты Беларуси на выборах 2010 года Андрей Санников рассказал, почему в России демократия “имперская”, и зачем всем нам нужно сделать работу над...
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