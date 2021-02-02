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Политзаключенный Ян Солонович уехал из страны через 12 часов после освобождения
Источник материала: Партизан
Политзаключенный Ян Солонович, которого приговорили к 114 суткам ареста, но неожиданно выпустили почти на месяц раньше, уехал из страны через 12 часов после освобождения.
Об этом сообщает
Напомним, Ян учился в БГУИР и работал в научно-техническом центре КГБ.
Его задержали 1 ноября на марше в Куропаты. Узнав, что он сотрубник КГБ, уго увезли на беседу чекисты, где он рассказала об участии во всех маршах.
После этого на Яна составили 8 протоколов и в итоге приговорили к 114 суткам ареста!
Но 25 января парня неожиданно освободили, причин никто не объяснил.
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Политзаключенный Ян Солонович, которого приговорили к 114 суткам ареста, но неожиданно выпустили почти на месяц раньше, уехал из страны через 12 часов после...
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