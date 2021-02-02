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Политзаключенный Ян Солонович уехал из страны через 12 часов после освобождения

02.02.2021 17:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политзаключенный Ян Солонович, которого приговорили к 114 суткам ареста, но неожиданно выпустили почти на месяц раньше, уехал из страны через 12 часов после освобождения.



Об этом сообщает @nashaniva

Напомним, Ян учился в БГУИР и работал в научно-техническом центре КГБ. 

Его задержали 1 ноября на марше в Куропаты. Узнав, что он сотрубник КГБ, уго увезли на беседу чекисты, где он рассказала об участии во всех маршах.
 
После этого на Яна составили 8 протоколов и в итоге приговорили к 114 суткам ареста! 

Но 25 января парня неожиданно освободили, причин никто не объяснил.
 
 
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Политзаключенный Ян Солонович, которого приговорили к 114 суткам ареста, но неожиданно выпустили почти на месяц раньше, уехал из страны через 12 часов после...
 
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