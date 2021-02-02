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Погода в СНГ и Грузии: белорусские коммунальщики готовятся к морозам, в Тбилиси по-весеннему тепло

02.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Тимофеевские» морозы идут в Москву. Приход холода совпадает с Днем Святого Тимофея 4 февраля, отсюда и название. В начале следующей недели столбики термометров опустятся до минус 27. А сегодня в российской столице до шести мороза и без осадков. О погоде в странах Содружества и Грузии узнали корреспонденты «МИР 24».

Кыргызстан

Волна весеннего тепла накрыла Бишкек. В столице солнечно и плюс 10. Однако в горных районах Кыргызстана все еще холодно, минус 8, там в течение дня ожидается обильный снегопад. МЧС предупреждает автолюбителей, что на дорогах Джалал-Абадской области возможен сход лавин, снежный накат и гололед.

Казахстан

В Казахстане потеплело. На всей территории страны преимущественно без осадков и солнечно. Почти летние температуры пришли и в Алматы. Днем до +16. Но в мегаполисе дождь, и синоптики обещают осадки еще на протяжении нескольких дней. В конце недели они прогнозируют похолодание и гололед.

Грузия

В Грузии по-весеннему тепло. Февраль подарил необычную для зимы температуру. В Тбилиси до плюс 14, в Аджарии – почти плюс 20. Деревья и кустарники того и гляди зацветут. А жители снимают теплую одежду и отключают в домах отопительные приборы. Но синоптики предупреждают: убирать пуховики и обогреватели рано. Зима еще напомнит о себе.

Беларусь

Днем в Беларуси ожидается от трех до девяти градусов мороза. На северо-западе страны пройдет снег. Ночью существенно похолодает: в некоторых областях столбики термометров покажут 20 градусов ниже нуля. Столичные коммунальные службы готовятся к морозам. Сформированы аварийные бригады, которые будут работать круглосуточно. Чтобы не допустить повреждений подземных коммуникаций, временно не ведут работы, которые требуют раскопки глубоких траншей.



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О погоде в странах Содружества и Грузии узнали корреспонденты «МИР 24».
 
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