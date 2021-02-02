В Беларуси утвердили план выполнения рекомендаций МАГАТЭ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 фев – Sputnik. Правительство страны утвердило Национальный план выполнения рекомендаций МАГАТЭ по развитию инфраструктуры ядерной энергетики Беларуси, сообщает Минэнерго.

Работу над реализацией рекомендаций миссии начали в Беларуси еще до официального отчета МАГАТЭ. Часть из них уже выполнена, отметили в ведомстве.

"План сформирован в соответствии с рекомендованной МАГАТЭ методологией, с учетом предложений белорусских организаций, вовлеченных в реализацию ядерной энергетической программы", - говорится в сообщении.

Эксперты МАГАТЭ посещали Беларусь с 24 февраля по 4 марта 2020 года. По итогам миссии был составлен отчет с рекомендациями по развитию национальной инфраструктуры ядерной энергетики.

БелАЭС

Беларусь строит АЭС в Островце по российскому проекту "ВВЭР-1200". Он отвечает всем нормам безопасности МАГАТЭ. Станция будет состоять из двух энергоблоков, мощность каждого 1200 МВт.

Физический пуск первого энергоблока станции произошел 20 августа, а 3 ноября его включили в общую энергосистему страны. Однако турбина первого блока была остановлена 8 ноября. Как заверили в Минэнерго, это не повлияло на безопасность станции и график выполняемых работ. После того, как была произведена замена трансформаторов напряжения и испытано теплоэнергетическое оборудование, первый энергоблок включили в сеть.

Первый реактор атомной станции начал работу на 50% своей мощности 21 декабря, на 100% мощность он был выведен 12 января.

Первый энергоблок был отключен от сети 16 января - это случилось после того, как сработала система защиты генератора. Снова он заработал через несколько дней - 21 января.

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