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В Беларуси утвердили план выполнения рекомендаций МАГАТЭ
02.02.2021 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 фев – Sputnik. Правительство страны утвердило Национальный план выполнения рекомендаций МАГАТЭ по развитию инфраструктуры ядерной энергетики Беларуси, сообщает Минэнерго.
Работу над реализацией рекомендаций миссии начали в Беларуси еще до официального отчета МАГАТЭ. Часть из них уже выполнена, отметили в ведомстве.
"План сформирован в соответствии с рекомендованной МАГАТЭ методологией, с учетом предложений белорусских организаций, вовлеченных в реализацию ядерной энергетической программы", - говорится в сообщении.
Эксперты МАГАТЭ посещали Беларусь с 24 февраля по 4 марта 2020 года. По итогам миссии был составлен отчет с рекомендациями по развитию национальной инфраструктуры ядерной энергетики.
БелАЭС
Беларусь строит АЭС в Островце по российскому проекту "ВВЭР-1200". Он отвечает всем нормам безопасности МАГАТЭ. Станция будет состоять из двух энергоблоков, мощность каждого 1200 МВт.
© Photo : Белорусская АЭС
Первый реактор атомной станции начал работу на 50% своей мощности 21 декабря, на 100% мощность он был выведен 12 января.
Первый энергоблок был отключен от сети 16 января - это случилось после того, как сработала система защиты генератора. Снова он заработал через несколько дней - 21 января.
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Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) находилась в стране с 24 февраля по 4 марта 2020 года, по ее итогам эксперты составили ряд рекомендаций по...
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