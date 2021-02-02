Эксперт оценил расстановку сил в стране в канун Всебелорусского собрания

Источник материала: Sputnik Беларусь

Если говорить о приближающемся Всебелорусском народном собрании, расстановка сил в канун события, которое принято называть " народным вече ", зависит в первую очередь от руководства страны, считает гость радио Sputnik, "потому что само собрание в любом случае контролируется руководящими органами".

"Слово "народ" сейчас эксплуатируют все: кто-то выводил народ на улицы, кто-то собирал массовые общественные организации... И все это сегодня уже всем надоело. Хочется не просто позитива, хочется спокойствия. Все хотят спокойно работать, спокойно жить и спокойно растить детей. Хотя вру ― не все. И это условие периодического напряжения и нервотрепки, новых опасностей для личности и общества в целом, оно остается", ― отмечает Шапко.

Между тем ощущение спокойствия в обществе напрямую зависит от экономики, добавляет собеседник Sputnik, и нынешняя ситуация удивительна тем, что "у нас, наверное, самое низкое падение ВВП за 2020 год во всей Европе". По мнению Шапко, "здесь роль баланса и смягчающей подушки играет именно модель нашего государства ― тоталитарная модель с жесткой вертикалью власти, только благодаря ей мы не почувствовали серьезный кризис, за исключением отдельных сильно пострадавших отраслей, таких как туризм".

"Нам нужна модернизация при сохранении нынешней модели и направления движения. Нам надо существующие механизмы нормально наладить и отладить. Постоянно слышу, что у нас половина госсектора убыточная. Я вас уверяю ― прекратить воровство и взяточничество, и 99% убыточных госпредприятий станут прибыльными. Вот здесь и нужны новые механизмы и участие общественности", ― рассуждает Шапко.

Программу "Горизонт событий" с участием лидера общественного движения "Наша Родина" Петром Шапко смотрите на Sputnik Беларусь.

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