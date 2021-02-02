В Печах старшего прапорщика нашли мертвым в рабочем кабинете

Источник материала: Onliner

Министерство обороны сообщает о смерти старшего прапорщика Сулика С. Н., который проходил службу в 72-м Объединенном учебном центре. Его нашли в рабочем кабинете «без признаков жизни» сослуживцы, добавили в ведомстве.

Обстоятельства в настоящее время выясняются комиссией Минобороны совместно со Следственным комитетом.

Старшина роты тренажеров и обслуживания учебных объектов проходил службу в учебном центре с 2008 года.

Военное ведомство выражает соболезнования родным и близким старшего прапорщика Сулика С. Н.

Отмечается, что Министерство обороны окажет необходимую помощь семье военнослужащего.