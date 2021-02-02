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В Печах старшего прапорщика нашли мертвым в рабочем кабинете
Источник материала: Onliner
Министерство обороны сообщает о смерти старшего прапорщика Сулика С. Н., который проходил службу в 72-м Объединенном учебном центре. Его нашли в рабочем кабинете «без признаков жизни» сослуживцы,
Обстоятельства в настоящее время выясняются комиссией Минобороны совместно со Следственным комитетом.
Старшина роты тренажеров и обслуживания учебных объектов проходил службу в учебном центре с 2008 года.
Военное ведомство выражает соболезнования родным и близким старшего прапорщика Сулика С. Н.
Отмечается, что Министерство обороны окажет необходимую помощь семье военнослужащего.
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Министерство обороны сообщает о смерти старшего прапорщика Сулика С. Н., который проходил службу в 72-м Объединенном учебном центре. Его нашли в рабочем кабинете...
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