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Главное во вторник. Колесникова — об отказе возбуждать уголовное дело по факту похищения, петицию против признания бчб-флага экстремистским подписали 80 тысяч человек

02.02.2021 17:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

С началом нового месяца политические события в Беларуси не заканчиваются. Сегодня Мария Колесникова прокомментировала отказ возбуждать уголовное дело по фактам похищения и угроз. Прокуратура отказала журналисту Игорю Ильяшу в возбуждении уголовного дела по факту обнародования его личной переписки в эфире СТВ, а петицию против признания бело-красно-белого флага экстремистским подписали более 80 тысяч человек. Обо всем этом рассказываем в нашей хронике.

Мария Колесникова высказалась об отказе возбуждать уголовное дело по фактам похищения и угроз

Еще 10 сентября Мария подавала заявление о возбуждении уголовного дела, называя имена и должности людей, которые, по ее словам, «организовали ее похищение, угрожали ей и насильно пытались вывезти из Беларуси». Об этом сообщает пресс-служба Виктора Бабарико.

Следственный комитет не рассматривал заявление Марии, а передал его в Министерство внутренних дел. МВД отказало в возбуждении уголовного дела.

Мария Колесникова отметила, что она будет и дальше обращаться в Генеральную прокуратуру и суд.

Главное во вторник. Колесникова — об отказе возбуждать уголовное дело по факту похищения, петицию против признания бчб-флага экстремистским подписали 80 тысяч человек

Журналист и муж Екатерины Андреевой обратился в прокуратуру по причине обнародования личной переписки на канале СТВ

По телеканалу СТВ в программе Григория Азаренка показали личную переписку журналиста Игоря Ильяша.

Он обратился в прокуратуру и получил оттуда ответ: «Установлено, что Ваше заявление о совершении Азаренком Г. и иными лицами преступлений основано на предположениях, в нем не содержится признаков совершения Азаренком Г. либо иным лицом какого-либо преступления».

Дело по этому поводу возбуждать отказались.

Главное во вторник. Колесникова — об отказе возбуждать уголовное дело по факту похищения, петицию против признания бчб-флага экстремистским подписали 80 тысяч человек

Петицию против признания бчб-флага экстремистским подписали 80 тысяч человек

Напомним, 29 января на сайте Petitions.by появилась петиция против признания бело-красно-белого флага экстремистским. За 5 дней ее подписали более 80 тысяч человек.

Главное во вторник. Колесникова — об отказе возбуждать уголовное дело по факту похищения, петицию против признания бчб-флага экстремистским подписали 80 тысяч человек

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С началом нового месяца политические события в Беларуси не заканчиваются. Сегодня Мария Колесникова прокомментировала отказ возбуждать уголовное дело по фактам...
 
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