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Главное во вторник. Колесникова — об отказе возбуждать уголовное дело по факту похищения, петицию против признания бчб-флага экстремистским подписали 80 тысяч человек
Источник материала: Onliner
С началом нового месяца политические события в Беларуси не заканчиваются. Сегодня Мария Колесникова прокомментировала отказ возбуждать уголовное дело по фактам похищения и угроз. Прокуратура отказала журналисту Игорю Ильяшу в возбуждении уголовного дела по факту обнародования его личной переписки в эфире СТВ, а петицию против признания бело-красно-белого флага экстремистским подписали более 80 тысяч человек. Обо всем этом рассказываем в нашей хронике.
Мария Колесникова высказалась об отказе возбуждать уголовное дело по фактам похищения и угроз
Еще 10 сентября Мария подавала заявление о возбуждении уголовного дела, называя имена и должности людей, которые, по ее словам, «организовали ее похищение, угрожали ей и насильно пытались вывезти из Беларуси». Об этом
Следственный комитет не рассматривал заявление Марии, а передал его в Министерство внутренних дел. МВД отказало в возбуждении уголовного дела.
Мария Колесникова отметила, что она будет и дальше обращаться в Генеральную прокуратуру и суд.
Журналист и муж Екатерины Андреевой обратился в прокуратуру по причине обнародования личной переписки на канале СТВ
По телеканалу СТВ в программе Григория Азаренка показали личную переписку журналиста Игоря Ильяша.
Он обратился в прокуратуру и
Дело по этому поводу возбуждать отказались.
Петицию против признания бчб-флага экстремистским подписали 80 тысяч человек
Напомним, 29 января на сайте Petitions.by появилась
Белорусы отпраздновали день рождения Кастуся Калиновского
Читатели прислали нам видео по поводу дня рождения Кастуся Калиновского. На ролике люди с бело-красно-белыми флагами кричат: «Не народ для ўрада, а ўрад для народа!»
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Главное во вторник. Колесникова — об отказе возбуждать уголовное дело по факту похищения, петицию против признания бчб-флага экстремистским подписали 80 тысяч человек
С началом нового месяца политические события в Беларуси не заканчиваются. Сегодня Мария Колесникова прокомментировала отказ возбуждать уголовное дело по фактам...
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