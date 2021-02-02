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У «Белавиа» новый генеральный директор

02.02.2021 17:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Анатолий Гусаров ушел с поста генерального директора национального перевозчика. Теперь на его место стал Игорь Чергинец, который работает в компании с момента ее основания и с 2007-го по недавнее время был заместителем генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности.

— Прежде всего хочу отметить, что все традиции, существующие в «Белавиа», останутся неизменными. Они были выработаны на протяжении многих лет и крепко обосновались в жизни компании, — сказал Чергинец уже в новой должности. — Тем не менее мы будем уделять особое внимание дальнейшей цифровизации и стремиться к внедрению передовых мировых практик. Мы планируем обновлять флот за счет новейшего поколения Embraer 195-E2, ведем подготовку по приобретению самого современного Boeing 737-8. До конца текущего года мы планируем прекратить эксплуатацию Boeing Classic.

Несомненно, модернизация воздушного парка будет способствовать расширению сети маршрутов, открытию новых направлений и увеличению пассажиропотока. Я также уверен, что для эффективной эксплуатации современной техники необходимо и дальше уделять особое внимание подготовке кадров авиакомпании, развитию авиационного отряда, авиационно-технической базы, службы бортпроводников и других служб и отделов.

 
 
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Анатолий Гусаров ушел с поста генерального директора национального перевозчика. Теперь на его место стал Игорь Чергинец, который работает в компании с момента ее...
 
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