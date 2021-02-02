Основатель Alibaba и Aliexpress все-таки впал в немилость — его вычеркнули из списка выдающихся предпринимателей

Источник материала: Onliner

Главная государственная газета Китая опубликовала очередной список выдающихся предпринимателей страны. Однако на этот раз в него не был включен завсегдатай — Джек Ма, основавший компанию Alibaba, которая затем стала одной из крупнейших технологических корпораций Китая.

Его место заняли «заклятый конкурент» — Пони Ма (Ма Хуатэн), основатель Tencent Holdings Ltd., сооснователь Xiaomi Лей Цзюнь, основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй и Ван Чуаньфу, основатель компании-производителя автомобилей Ван Чуаньфу, сообщает Bloomberg.

Материал вышел в день, когда Alibaba опубликовала свои финансовые результаты: впервые ее облачные сервисы стали прибыльными, а итоги третьего квартала оказались лучше прогнозируемых аналитиками.

Джек Ма, напомним, выпал из общественной жизни и практически не появляется на людях — лишь в январе он фигурировал в небольшом сюжете, описывающим посещение миллиардером начальной школы в его родном городе.

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