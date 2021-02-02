|
Сын главы провластного союза писателей возглавил «Белавиа»
02.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Игорь Чергинец сменил на этом посту Анатолия Гусарова.
Об этом
Ранее Игорь Чергинец занимал должность заместителя генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности. Он работал в компании с момента ее основания.
Новый генеральный директор авиакомпании пообещал, что все традиции, существующие в «Белавиа», останутся неизменными.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Игорь Чергинец сменил на этом посту Анатолия Гусарова.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)