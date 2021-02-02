Сын главы провластного союза писателей возглавил «Белавиа»

Источник материала: Салiдарнасць

Игорь Чергинец сменил на этом посту Анатолия Гусарова.

Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Ранее Игорь Чергинец занимал должность заместителя генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности. Он работал в компании с момента ее основания.

Новый генеральный директор авиакомпании пообещал, что все традиции, существующие в «Белавиа», останутся неизменными.