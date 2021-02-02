Суд над Навальным в цифрах, репликах и мемах

Источник материала: Салiдарнасць

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному могут изменить условный срок на реальный.





Фото: пресс-служба Мосгорсуда

2 февраля в Москве суд начал рассматривать дело российского оппозиционера и борца с коррупцией Алексея Навального, арестованного по возвращению из Германии.

Российская Федеральная служба исполнения наказаний ходатайствовала о замене ему условного наказания на реальный срок заключения. Причина — неоднократное нарушение условий испытательного срока.

В частности, во ФСИН в качестве одного из таких нарушений посчитали тот факт, что он не являлся для отметок в инспекцию по месту жительства во время лечения в Германии.

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Если суд отправит Навального в тюрьму, он проведет там 32 месяца (10 месяцев он уже провел под домашним арестом).

Не менее 60 раз оппозиционер нарушал условия испытательного срока, подсчитали инспекторы ФСИН.

Около 20 иностранных дипломатов приехали на суд над Навальным. Среди них представители, Австрии, Великобритании, Германии, Канады, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, США, Швеции, Швейцарии, Чехии, а также представители ЕС.

237 задержанных сторонников политика, а также журналистов у здания Мосгорсуда и на подходах к нему зафиксировано до перерыва в суде. Задержания продолжаются.

Цитаты и реплики

Приезд в суд зарубежных дипломатов российский МИД устами официального представителя ведомства Марии Захаровой расценил как попытку вмешиваться во внутренние дела страны:

— Напомню, что традиционно дипломаты в зарубежных судах поддерживают своих граждан. Даже если западники рассматривают Навального как «своего», он гражданин Российской Федерации. Это уже не просто вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Это саморазоблачение неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России.

Сам Навальный в суде держится бодро. Обращаясь к жене Юлии перед началом заседания, пошутил: «Юля, тебя показывали даже по телевизору в моей камере. Сказали, что ты нарушаешь порядок. Плохая девочка, горжусь тобой!»

У представителя УФСИН оппозиционер уточнил, является ли нахождение в коме в результате отравления основанием для неявки в инспекцию.

После объявления перерыва на обед Навальный спросил, можно ли ему заказать что-нибудь в «Макдоналдсе». И это оказалось не шуткой: заказ ему привезли, но курьера не пропустила охрана суда.

Мемы и фотожабы из суда





















Очень мощная заявка на фото дня, пишет телеграм-канал Дабл Ять . Автор этого снимка Дмитрий Марков был задержан у Мосгорсуда