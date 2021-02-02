Гомельчанка пообщалась с мошенниками в Viber - и лишилась 95 тысяч рублей

Источник материала: Tut.by

Мошенники через Viber выманили у гомельчанки крупную сумму денег. О том, как им это удалось, газете «Гомельские ведомости» рассказали в милиции.



Фото: Reuters

Звонившие на Viber представились сотрудниками банка и убедили пострадавшую, что ее карт-счету угрожает опасность — необходимо оперативно принять меры. Для этого они должны знать конфиденциальные данные банковской карты. Девушка, не задумываясь, сообщила их незнакомцам. Но и на этом мошенники не успокоились. Они поинтересовались, нет ли у клиентки еще каких-либо карт или вкладов — нужно проверить, а вдруг и им угрожает опасность.

Гомельчанка призналась: в одном из банков у нее действительно имеется вклад. В Viber снова последовали инструкции — деньги нужно срочно снять и перекинуть на карту. Разумеется, ту самую, данные которой женщина ранее уже сообщила мошенникам. Тем оставалось лишь снять всю сумму.

В итоге гомельчанка лишилась почти 95 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. А оперативники в очередной раз напоминают, что сообщать конфиденциальную информацию (номер, срок действия карточки, СVV/CVC-код, СМС-коды, полученные от банка) нельзя никому.