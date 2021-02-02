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Беларусь и Вьетнам обсудили сотрудничество в области военной науки

02.02.2021 17:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Минске состоялась рабочая встреча заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил по научной работе Николая Бузина с атташе по вопросам обороны при посольстве Вьетнама в Беларуси Выонг Дак Тхангом.

Беларусь и Вьетнам обсудили сотрудничество в области военной науки

По сообщению Министерства обороны, стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в области военной науки, в том числе дальнейшую консолидацию усилий в проведении совместных исследований по направлениям развития оперативного искусства, общей тактики, теории вооружения в интересах военной безопасности государств.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске состоялась рабочая встреча заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил по научной работе Николая Бузина с атташе по вопросам обороны при...
 
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