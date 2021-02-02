Беларусь и Вьетнам обсудили сотрудничество в области военной науки

В Минске состоялась рабочая встреча заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил по научной работе Николая Бузина с атташе по вопросам обороны при посольстве Вьетнама в Беларуси Выонг Дак Тхангом.





По сообщению Министерства обороны, стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в области военной науки, в том числе дальнейшую консолидацию усилий в проведении совместных исследований по направлениям развития оперативного искусства, общей тактики, теории вооружения в интересах военной безопасности государств.