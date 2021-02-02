Источник материала: Хартия'97

Редкий случай: в американском зоопарке родились медвежата-близнецы 2.02.2021, 16:57

Фото: Detroit Zoo

Это первый подобный случай за 15 лет.

8-летняя белая медведица успешно родила двух медвежат, хотя одного из них выкормили люди из-за ранних проблем со здоровьем, пишет «Новое время» .

Безымянные медвежата-близнецы — первые белые медведи, которые успешно родились и выросли в зоопарке более чем за 15 лет.

Two polar bear cubs were born November 17, 2020, to parents Suka and Nuka at the Detroit Zoo.



Both cubs are currently in private areas and are not viewable by guests. Stay tuned to our social media platforms for weekly updates.



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Медведица родила детенышей в 2018 и 2019 годах, но они не выжили. Хотя сообщение о родах появилось в последние дни января, детеныши появились на свет в ноябре.

Роды проходили в помещении, специально оборудованном инфракрасными камерами, и один сотрудник зоопарка увидел, что один детеныш, женского пола, выглядел слабым. Ее перевели в ветеринарный комплекс для особого лечения.

Через два дня после рождения самка весила всего 1,2 фунта (0,54 кг). По данным зоопарка, по состоянию на 29 января она весила 11,3 фунта (5,13 кг).

Хотя медведицу описывали как внимательную мать, в зоопарке сказали, что неясно, можно ли вернуть детеныша матери.

В настоящее время детеныши находятся в приватных зонах и не могут быть просмотрены гостями напрямую. Из-за пандемии зоопарк Детройта открыт только для тех, кто заранее бронирует посещение.

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