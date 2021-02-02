Источник материала: Хартия'97

У «Белавиа» впервые почти за 25 лет сменился директор 5 2.02.2021, 16:46

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Им стал сын главы провластного союза писателей.

Новым генеральным директором авиакомпании «Белавиа» назначен Игорь Чергинец, сообщает пресс-служба компании. С 2007 года он занимал должность заместителя гендиректора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности. С 1996 года гендиректором «Белавиа» был Анатолий Гусаров.

Игорь Чергинец — сын Николая Чергинца, главы провластного cоюза писателей Беларуси.

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