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У «Белавиа» впервые почти за 25 лет сменился директор
Источник материала: Хартия'97
У «Белавиа» впервые почти за 25 лет сменился директор
Им стал сын главы провластного союза писателей.
Новым генеральным директором авиакомпании «Белавиа» назначен Игорь Чергинец, сообщает пресс-служба компании. С 2007 года он занимал должность заместителя гендиректора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности. С 1996 года гендиректором «Белавиа» был Анатолий Гусаров.
Игорь Чергинец — сын Николая Чергинца, главы провластного cоюза писателей Беларуси.
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Им стал сын главы провластного союза писателей.
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