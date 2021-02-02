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Алексей Навальный в суде: Буду бороться, чтобы закон восторжествовал, а не ряженые

02.02.2021 17:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Алексей Навальный в суде: Буду бороться, чтобы закон восторжествовал, а не ряженые

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  • 2.02.2021, 16:38
  • 1,681
Алексей Навальный в суде: Буду бороться, чтобы закон восторжествовал, а не ряженые
Алексей Навальный
Фото: ТАСС

Российский оппозиционный политик выступил в московском суде.

Телеканал «Дождь» опубликовал выступление российского оппозиционного политика Алексея Навального в московском суде. Напомним, Симоновский суд Москвы на специальном выездном заседании в здании Мосгорсуда начал рассматривать ходатайство ФСИН о замене условного срока оппозиционера Алексея Навального на реальный. Обвинение настаивает на 3,5 тюрьмы.

- Когда произвол изображает закон, долг каждого — бороться. И я как могу борюсь и буду продолжать это делать несмотря на то, что сейчас я полностью под контролем людей, кто обожает намазывать химоружием, но даже сейчас говорю, что буду бороться и делать все, чтобы закон, а не ряженые восторжествовали.

Призываю всех, кто борется, не боится и выходит на улицы, потому что есть такие же права, как и у нас, мы такие же граждане и мы требуем нормального правосудия, участия в выборах. Да, мы всего этого требуем, и я хочу сказать: в России сейчас много хороших вещей, а самая хорошая — те, кто не боятся, не опускают глаза, не смотрят в стол и не отдадут страну кучке продажных чиновников, которые решили обменять страну на дворцы, виноградники и аквадискотеки.

Мое мнение — требую немедленного освобождения себе, другим заключенным и не признаю это представление.

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Российский оппозиционный политик выступил в московском суде.
 
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