Журналист «Прессбола» Иванов ушел из газеты





«Благодарю «Прессбол» за возможность прокачаться в профессии и желаю редакции дальнейших успехов. Сегодня приняли мою отставку. Футбольные мысли и инсайды продолжу собирать здесь», – написал Иванов.





Таким образом, после изменений редакционной политики издания Иванов стал 13-м журналистом, который уволился из «Прессбола».