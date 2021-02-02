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Журналист «Прессбола» Иванов ушел из газеты

02.02.2021 17:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Журналист Николай Иванов сообщил об уходе из газеты «Прессбол».


«Благодарю «Прессбол» за возможность прокачаться в профессии и желаю редакции дальнейших успехов. Сегодня приняли мою отставку. Футбольные мысли и инсайды продолжу собирать здесь», – написал Иванов.

Таким образом, после изменений редакционной политики издания Иванов стал 13-м журналистом, который уволился из «Прессбола».
 
 
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Журналист Николай Иванов сообщил об уходе из газеты «Прессбол».
 
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