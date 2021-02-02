Зловещие Печи: старшего прапорщика нашли мертвым в своем кабинете





фото носит иллюстративный характер





Он был найден мертвым в своем кабинете, сообщает пресс-служба Министерства обороны.





"Старший прапорщик был обнаружен сослуживцем в рабочем кабинете без признаков жизни. Обстоятельства в настоящее время выясняются комиссией Минобороны совместно со Следственным комитетом", — говорится в сообщении.





В Минобороны не уточнили, есть ли признаки насильственной смерти (то есть убийства, самоубийства или смерти в результате несчастного случая), или же речь идет о естественной смерти.





В сообщении ведомства указано, что погибший проходил службу в учебном центре в Печах с 2008 года.





гибель в октябре 2017 года 21-летнего Александра Коржича. Напомним, с этой учебной частью как и вообще воинской частью в Печах связано не мало случаев якобы самоубийства солдат. Самой громкой историей стала





Следствие заявило о самоубийстве, а суд приговорил за "доведение до самоубийства" стрелочников. Но общественность считает, что Коржич был убит.