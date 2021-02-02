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Минздрав провел переговоры по ценам на лекарства. Что решили?

02.02.2021 17:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 фев – Sputnik. Минздрав провел переговоры по вопросам лекарственных средств, в частности затрагивался вопрос ценообразования, сообщает пресс-служба Минздрава.

Одна из проблем, которая обсуждалась с производителями и представителями оптовых и розничных фармкомпаний – сокращение перечня зарегистрированных лекарств. А это в свою очередь влияет на Республиканский формуляр и Перечень основных лекарственных средств.

Представители компаний отмечали сложность включения препаратов в эти списки. Как будет решаться данная проблема, пока не сообщается.

Как снизить цены

Второй вопрос – ценообразование. Не секрет, что стоимость лекарств иностранные производители зачастую для Беларуси устанавливают выше, чем для других стран (например, для той же России). А с введением НДС на лекарственные средства и медицинские изделия (от которого раньше освобождались эти товары при ввозе в страну) вопрос стал еще более актуальным. Предложили "компенсировать" снижением торговых и оптовых надбавок.

Минздрав пояснил, что "решать данную проблему будут совместными усилиями". Поэтому предложено:

  • производителям - снизить отпускные цены на 2%
  • при формировании оптовых и розничных цен снизить размер применяемых надбавок на 2% на уровне оптового звена и на 5-6% – на уровне розницы.

Как и когда это повлияет на цены, не сообщается.

Специалисты отметили, что лекарства в других странах, даже несмотря на НДС в 10% и даже 20%, стоят иногда дешевле, чем в Беларуси.

"В совокупности эти факты говорят о необходимости повышения прозрачности формирования цен на лекарственные средства, возможно пересмотра законодательства в данной сфере", - сообщают в Минздраве.

Цены уже подросли

Напомним, что с 1 января в Беларуси на отдельные товары увеличилась ставка НДС.

На лекарственные средства, отдельные медицинские изделия ставка налога повысилась до 10% (ранее они освобождались от НДС). В связи с этим аптеки сообщили о повышении цен на некоторые лекарства.

Минздрав и МАРТ разъяснили, что цены на лекарства и медицинские изделия не должны резко расти.

"Полагаем, что с учетом выполнения индекса потребительских цен на социально значимые товары в размере 4,9% в год…, а также ограничения инфляции в размере 5% в год…рост цен на лекарственные средства (с учетом количества, форм и дозировок) и медицинские изделия не должен превышать соответствующие установленные показатели", – говорится в сообщении.

Чтобы цены не росли, чиновники "полагают целесообразным обеспечить предоставление скидок на лекарственные средства и медицинские изделия, а также провести снижение оптовых и торговых надбавок". Если же этого не произойдет, то госорганы сами могут повлиять на стоимость цены, установив предельные розничные цены.

 
Теги: Минск
 
 
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Оптовые и розничные цены предложили снизить: из-за введения НДС на лекарства и медицинские изделия отдельные наименования подорожали с 1 февраля.
 
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