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Готовится тотальная слежка за протестующими по всей стране: BYPOL раскрыл очередной план «властей»
Источник материала: KYKY>
BYPOL узнал, как «власть» собирается устроить тотальную слежку за беларусами, которые хотят перемен. Спойлер: при помощи камер видеонаблюдения.
«При помощи программы Kipod от компании Synesis правоохранительные органы Беларуси устанавливают участников акций протеста. Кстати, Synesis, связанный с Лукашенковским бизнесменом Олексиным и Управлением делами президента, попал под санкции ЕС, и сейчас активно переименовывает свои остальные компании, не попавшие в черный список.
Данная программа привязана к видеокамерам, установленным в общественных местах, и система уже успешно работает в Минске и Витебске. В дальнейшем планируется масштабное подключение по всей стране – даже видеорегистраторов в общественном транспорте. С этой целью в спешном порядке во все государственные учреждения рассылаются разнарядки с указаниями оборудовать видеонаблюдением все периметры подконтрольных территорий.
Также под видом обеспечения безопасности, товарищества собственников и ЖЭСы пытаются оборудовать видеокамерами дворовые территории, которые в последнее время являются основными очагами сопротивления и огромной головной болью для силовиков.
Конечно, установка камер планируется за счет самих граждан, проживающих в «проблемных» дворах. Так что в следующий раз подумайте, нужна ли вам дополнительная слежка в собственном дворе», –
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BYPOL узнал, как «власть» собирается устроить тотальную слежку за беларусами, которые хотят перемен. Спойлер: при помощи камер видеонаблюдения. «При помощи...
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