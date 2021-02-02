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Не упустите. Фильмы главного провокатора мирового кино покажут в столичном «Пионере»

02.02.2021 17:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 5 по 27 февраля в Минске пройдут «Уикенды с Ларсом фон Триером». Картины датского режиссера покажут на большом экране в кинотеатре «Пионер». В течение четырех недель каждую пятницу и субботу можно будет не только посмотреть фильмы главного провокатора мирового кинематографа, но и обсудить их с киноэкспертом Игорем Сукмановым.


Фото: кадр из фильма «Элемент преступления»

Неудобные и болезненные фильмы Триера уже несколько десятилетий вызывают либо зрительское поклонение, либо категоричное непринятие. Очевидно то, что режиссер создал свой уникальный киномир, собранный из противоречий, и в нем идет постоянная борьба за создание догм и их разрушение, между цинизмом и нравоучениями, насилием и созиданием. «Уикенды с Ларсом фон Триером» помогут увидеть все режиссерские грани и понять, почему его фильмы прекрасны настолько же, сколько и шокирующие.

Расписание показов

  • 5 февраля будет возможность узнать в Триере искусного манипулятора. Тогда состоится показ картины «Эпидемия», где Ларс фон Триер и сценарист Нильс Вёрсель снялись в ролях самих себя. По сюжету они пишут сценарий под названием «Эпидемия» о страшной и загадочной болезни, охватившей Европу. Пока они будут искать вдохновения и денег на постановку, эпидемия вспыхнет по-настоящему.
  • 6 февраля — «Танцующая в темноте» о мучительном выборе и самопожертвовании, где роль страдающей от недуга Сельмы исполняет певица Бьорк. За этот фильм она получила приз на Каннском кинофестивале как лучшая актриса, а Ларс фон Триер — «Золотую пальмовую ветвь» за лучший фильм.
  • 12 февраля, а это уже следующий уикенд, раскроет режиссера как мага киноискусства. На большом экране покажут визионерский эксперимент, который пробил Триеру дорогу в Канны — «Элемент преступления».
  • Эстетическую картину «Европа» о жизни в послевоенной Германии смотрите 13 февраля. Эффектный черно-белый фильм с вкраплениями цветных кадров напомнит об эстетике произведений Франца Кафки.
  • 19 февраля — день Триера-насмешника. В эту дату покажут неожиданный для режиссера жанр офисной комедии «Самый главный босс». Чувство юмора Триера точно удивит тех, кто от него этого не ожидал.

Фото: кадр из фильма «Самый главный босс»
  • Еще один фильм-участник Каннского кинофестиваля — «Мандерлей» — смотрите 20 февраля. Его события разворачиваются через два года после известного «Догвилля», и главная героиня Грейс оказывается на плантации в Алабаме, где рабочие не знают, что рабство было отменено 70 лет назад.
  • Последние уикенды объяснят, почему Ларс фон Триер точно вошел в историю мирового кинематографа как догматик и новатор. 26 февраля пройдет показ нашумевшего фильма-провокации «Идиоты», созданного по манифесту «Догма 95». Он шокирует своей натуралистичностью и откровенностью, но при этом становится центральным в трилогии Триера о чистом женском самопожертвовании.
  • 27 февраля — «Рассекая волны», фильм-притча о трагичной истории девушки, которая подвергает себя унижениям ради выздоровления любимого мужа. Фильм получил Гран-при жюри Каннского кинофестиваля, номинации на «Оскар» и «Золотой глобус».

Организатор проекта, Центр визуальных и исполнительских искусств «АРТ Корпорейшн», просит придерживаться в кинотеатре мер предосторожности и пользоваться масками и другими защитными средствами.

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Теги: Минск
 
 
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С 5 по 27 февраля в Минске пройдут «Уикенды с Ларсом фон Триером». Картины датского режиссера покажут на большом экране в кинотеатре «Пионер». В течение четырех...
 
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