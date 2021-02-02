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Лишние кадры. Предприятия за 2020 год уволили больше 710 тысяч человек
Источник материала: Tut.by
За 2020 год уволили 710,4 тысячи работников. При этом взяли на работу почти на 48,5 тысячи меньше. Это следует из данных Белстата. Уволенных было больше, чем принятых, в том числе в декабре прошлого года.
Для сравнения: за 2019 год в Беларуси
В прошлом году, как в 2018-м, только на протяжении 4 месяцев — в феврале, июле, сентябре и октябре — предприятия активнее набирали кадры, чем увольняли. В остальные месяцы наблюдалась противоположная динамика.
К примеру, в декабре прошлого года предприятия и организации приняли на работу 41 454 человек, а уволили — на 6667 человек больше. Взяли на работу больше, чем отдали трудовые, организации, которые заняты торговлей — оптовой и розничной, а также ремонтом автомобилей и мотоциклов (принятых на 11,7% больше, чем уволенных). В остальных сферах в декабре активнее увольняли, чем принимали новичков. К примеру, строительные организации трудоустроили на 37,3% меньше, чем уволили, финансовой и страховой сфере — на 43,2%, в здравоохранении и сфере соцуслуг — на 17,9%, в образовании — на 13,5%, в промышленности — на 12%.
В статистике не учитываются микроорганизации и малые организации без ведомственной подчиненности.
В четвертом квартале 2020 года уровень фактической безработицы в Беларуси
Данные по официальной безработице в декабре прошлого года Минтруда на момент выхода текста еще не обнародовало.
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За 2020 год уволили 710,4 тысячи работников. При этом взяли на работу почти на 48,5 тысячи меньше. Это следует из данных Белстата. Уволенных было больше, чем принятых, в том...
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