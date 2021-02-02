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Белорусские пограничники задержали минчанина, пытавшегося сбежать в Украину
Источник материала: UDF
На месте происшествия / gpk.gov.by
Задержание произошло в лесу на Пинщине. На нарушителя пограничники вышли с помощью «оперативной информации». Схватили его недалеко от границы.
Позже задержали 27-летнего жителя деревни Лосицк, который организовывал нелегальный переход. Осенью 2020-го его уже наказывали за такую помощь административной ответственностью. Теперь же он находится под стражей. Минчанина привлекли к административной ответственности и передали милиционерам.
Следы около границы / gpk.gov.by
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Минчанина привлекли к административной ответственности и передали милиционерам.
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