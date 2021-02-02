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Белорусские пограничники задержали минчанина, пытавшегося сбежать в Украину

02.02.2021 17:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Белорусские пограничники задержали минчанина, пытавшегося сбежать в Украину
На месте происшествия / gpk.gov.by​
Белорусские пограничники задержали минчанина, который пытался сбежать в Украину. Пресс-служба Госпогранкомитета сообщает, что мужчина хотел избежать уголовного преследования на родине. Что он совершил, не уточняется.

Задержание произошло в лесу на Пинщине. На нарушителя пограничники вышли с помощью «оперативной информации». Схватили его недалеко от границы.

Позже задержали 27-летнего жителя деревни Лосицк, который организовывал нелегальный переход. Осенью 2020-го его уже наказывали за такую помощь административной ответственностью. Теперь же он находится под стражей. Минчанина привлекли к административной ответственности и передали милиционерам.


Белорусские пограничники задержали минчанина, пытавшегося сбежать в Украину

Следы около границы / gpk.gov.by
 
 
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Минчанина привлекли к административной ответственности и передали милиционерам.
 
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