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Дмитрий Дубков после задержания / ctv.by​

«Я взял ключи у человека, перегнал автомобиль по его просьбе и вернул его ключи», — сказал он. Также мужчина не согласен, что имели место «массовые беспорядки». «Все, что я совершил, — это правонарушения по административному кодексу, — заявил он. — Подобное недопустимо в правовом государстве, меня полгода держат в плену».

цитирует слова политзаключенного spring96.org. — Сейчас сотни сидят ни за что, и они находятся в плену у одного человека, который заявлял о своих преступлениях». «Я не понимаю, почему это происходит, —слова политзаключенного spring96.org. — Сейчас сотни сидят ни за что, и они находятся в плену у одного человека, который заявлял о своих преступлениях».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Еще один жесткий приговор: политзаключенный Дмитрий Дубков получил 7 лет колонии Мужчина находится за решеткой с 15 августа.

29-летний дальнобойщик Дубков в ночь с 10 на 11 августа 2020-го участвовал в протестах возле станции метро «Пушкинская». По версии следствия, его попросили преградить дорогу чужой машиной, что он и сделал. Мужчина находится за решеткой с 15 августа.заявил в суде, что насилия с его стороны не было.Также Дубков сказал, что не согласен с результатами президентских выборов, так как «государство действует в интересах одного лица».Похожий жесткий приговор прозвучал в конце 2020-го в Новогрудке. 47-летний протестующийтакже получил 7 лет заключения в колонии в условиях усиленного режима.