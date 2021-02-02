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Еще один жесткий приговор: политзаключенный Дмитрий Дубков получил 7 лет колонии

02.02.2021 17:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Еще один жесткий приговор: политзаключенный Дмитрий Дубков получил 7 лет колонии
Дмитрий Дубков после задержания / ctv.by​
Политзаключенный Дмитрий Дубков получил 7 лет колонии усиленного режима. Такое решение вынес суд Советского района Минска (судья — Елена Жукович). Его признали виновным в «краже транспортного средства, совершенного с применением насилия» (ч. 3 ст. 214 УК) и «участии в массовых беспорядках» (ч. 2 ст. 293 УК).

29-летний дальнобойщик Дубков в ночь с 10 на 11 августа 2020-го участвовал в протестах возле станции метро «Пушкинская». По версии следствия, его попросили преградить дорогу чужой машиной, что он и сделал. Мужчина находится за решеткой с 15 августа.

Дмитрий Дубков заявил в суде, что насилия с его стороны не было.

«Я взял ключи у человека, перегнал автомобиль по его просьбе и вернул его ключи», — сказал он. Также мужчина не согласен, что имели место «массовые беспорядки». «Все, что я совершил, — это правонарушения по административному кодексу, — заявил он. — Подобное недопустимо в правовом государстве, меня полгода держат в плену».


Также Дубков сказал, что не согласен с результатами президентских выборов, так как «государство действует в интересах одного лица».

«Я не понимаю, почему это происходит, — цитирует слова политзаключенного spring96.org. — Сейчас сотни сидят ни за что, и они находятся в плену у одного человека, который заявлял о своих преступлениях».


Похожий жесткий приговор прозвучал в конце 2020-го в Новогрудке. 47-летний протестующий Владимир Горох также получил 7 лет заключения в колонии в условиях усиленного режима.
 
Теги: Минск
 
 
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