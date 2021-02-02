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Минобороны - о смерти прапорщика в кабинете в учебном центре в Печах
Источник материала: UDF
Воинская часть в Печах / sb.by
Обстоятельства происшествия устанавливает комиссия ведомства совместно со Следственным комитетом, проводится проверка.
Военнослужащий обнаружил старшего прапорщика без признаков жизни. Он был старшиной роты тренажеров и обслуживания учебных объектов.
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Военнослужащий обнаружил старшего прапорщика без признаков жизни.
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