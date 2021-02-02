﻿ Минобороны - о смерти прапорщика в кабинете в учебном центре в Печах. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минобороны - о смерти прапорщика в кабинете в учебном центре в Печах

02.02.2021 17:59 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Минобороны - о смерти прапорщика в кабинете в учебном центре в Печах
Воинская часть в Печах / sb.by​
2 февраля пресс-служба Минобороны Беларуси сообщила о смерти старшего прапорщика С. Сулика в кабинете в 72-м Объединенном учебном центре в Печах. Он там служил с 2008 года.

Обстоятельства происшествия устанавливает комиссия ведомства совместно со Следственным комитетом, проводится проверка.

Военнослужащий обнаружил старшего прапорщика без признаков жизни. Он был старшиной роты тренажеров и обслуживания учебных объектов.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Военнослужащий обнаружил старшего прапорщика без признаков жизни.
 
Новости дня
Новости разные
 
Саснович демонстрирует отношение к событиям в стране цветом своих нарядов?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by