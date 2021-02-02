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В Печах нашли тело прапорщика

02.02.2021 18:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Начата проверка по факту смерти старшины роты тренажеров обслуживания и учета объектов, который служил в 72-ом Объединенном учебном центре в Борисове.

В Печах нашли тело прапорщика

По информации телеграм-канала Министерства обороны, тело старшего прапорщика С. Сулика в рабочем кабинете обнаружил сослуживец. В учебном центре тот служил с 2008 года.

Комиссия Минобороны совместно со Следственным комитетом выясняют обстоятельства произошедшего.

 
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Начата проверка по факту смерти старшины роты тренажеров обслуживания и учета объектов, который служил в 72-ом Объединенном учебном центре в Борисове.
 
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