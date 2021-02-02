В Печах нашли тело прапорщика

Начата проверка по факту смерти старшины роты тренажеров обслуживания и учета объектов, который служил в 72-ом Объединенном учебном центре в Борисове.





По информации телеграм-канала Министерства обороны, тело старшего прапорщика С. Сулика в рабочем кабинете обнаружил сослуживец. В учебном центре тот служил с 2008 года.

Комиссия Минобороны совместно со Следственным комитетом выясняют обстоятельства произошедшего.