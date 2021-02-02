|
В Печах нашли тело прапорщика
Источник материала: Навiны
Начата проверка по факту смерти старшины роты тренажеров обслуживания и учета объектов, который служил в 72-ом Объединенном учебном центре в Борисове.
По информации телеграм-канала Министерства обороны, тело старшего прапорщика С. Сулика в рабочем кабинете обнаружил сослуживец. В учебном центре тот служил с 2008 года.
Комиссия Минобороны совместно со Следственным комитетом выясняют обстоятельства произошедшего.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Начата проверка по факту смерти старшины роты тренажеров обслуживания и учета объектов, который служил в 72-ом Объединенном учебном центре в Борисове.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)