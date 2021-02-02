Зазеркалье: девушка написала заявление на милиционера - дело завели на нее

Людмила Дубновицкая подала заявление на сотрудника Пинского ГОВД за причинение ей травмы. Вскоре девушка из пострадавшей стала подозреваемой. Против неё возбудили уголовное дело, пишет Медиа-Полесье. подала заявление на сотрудника Пинского ГОВД за причинение ей травмы. Вскоре девушка из пострадавшей стала подозреваемой. Против неё возбудили уголовное дело, пишет





Обычный день обычной семьи стал началом череды странных событий, несправедливости и недоумения. 5 мая 2020 года Людмила Дубновицкая со своей мамой возвращались домой. Мама пошла открывать ворота гаража, дочь находилась в машине.





В этот момент к их дому подъехал автомобиль серебристого цвета без каких-либо опознавательных знаков. Из него выбежали люди в обычной одежде, схватили маму Людмилы и начали тащить в машину. Позже выяснилось, что это были сотрудники милиции.





25-летняя девушка рассказывает, что она очень сильно испугалась. Люди действовали «как настоящие бандиты». Людмила подошла к машине, куда уже посадили её маму.





— Я вообще спрашивала, кто они. Я за ключами потянулась. Мне нечем было открыть дом, ключи были у мамы. Получилось так, что один из этих людей, участковый Горегляд, прищемил мне палец руки дверцей их машины.





Как выяснилось, маму Людмилы приехали задерживать по постановлению суда, однако самого документа милиционеры не предъявили. По какому делу правоохранители забрали женщину – отдельная история.





В тот же день Людмила поехала подавать заявление по факту причинения ей сотрудником милиции травмы пальца. Девушка попросила дежурного показать ей, что заявление зарегистрировано.





Милиционер ответил, что занесёт заявление в канцелярию, зарегистрирует и принесёт номер. В целом пришлось ждать около часа. Где заявление было до похода в канцелярию, остаётся только догадываться, говорит Людмила.





Затем девушка поехала в больницу, чтобы зафиксировать травму. Кровотечение из пальца не останавливалось. Людмилу отправили на рентгеновский снимок. Обошлось без перелома.





— Спрашивали, при каких обстоятельствах была получена травма. Я рассказала. Мне выписали справку, что травма была получена в результате насильственных действий.





В тот же вечер Людмиле позвонили из Следственного комитета. Примерно в 11 часов вечера сотрудники приезжали фотографировать место происшествия. Девушка вышла и показала, как стояли машины.





— Меня вызывали в Следственный комитет 5 и 6 мая. Я приехала 7 мая. У меня был сильный стресс. Я не спала двое суток. Меня отправили на судебно-медицинскую экспертизу, её я прошла 11 мая. 13 мая я получила уведомление от следователя о том, что проверка по факту причинения травмы сотрудником милиции приостановлена, потому что не готова судебно-медицинская экспертиза





Несколько месяцев не было никакой информации о том, как продвигается дело. Людмила живёт в Людмила живёт в Минске . На каком этапе находится проверка по заявлению на сотрудника милиции, узнавал отец девушки.





— В начале октября он пошёл в Следственный комитет и начал спрашивать, что с проверкой. В итоге ему сказали, что на меня заведено уголовное дело, и я нахожусь в розыске. Когда папа мне позвонил, я вообще не поверила его словам. Получается, что я подавала заявление о том, что мне причинили травму пальца, а тут на меня заводят уголовное дело. За что?





Чтобы узнать, нет ли здесь какой-то ошибки, Людмила решила проверить информацию на сайте МВД. В списке людей, которым запрещён выезд за границу, нашла свою фамилию. Девушка говорит, что нигде не скрывалась. Её легко можно было найти, например, по месту работы.





На следующий день, 9 октября, Людмила приехала в Пинск. Вместе с отцом отправилась в Следственный комитет, чтобы узнать, почему её объявили в розыск.





— Пришли, сказали, что к следователю. Нам ответили, что следователь у начальника – ждите. Проходит минут 15. Подходят ко мне люди, представляются, показывают постановление о моём задержании и увозят в Пинский ГОВД.





В постановлении было сказано, что Людмилу задерживают для предъявления обвинения по статье 364 УК РБ «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел».





— Меня отправили в отдел уголовного розыска. Начали говорить, что меня не могли найти. Писали на мою работу, а им ответили, что я там уже не работаю. Я им говорила: почему вы не нашли, где я работаю сейчас? Никто особо слушать не хотел. Они старались меня перебивать. Никто там не будет соглашаться с аргументами. Они считают, что они правы.





Меня задержали на трое суток. Все эти трое суток приходил следователь. Хотел выбивать какие-то показания от меня. Психологически давил, орал. В принципе, я уже к этому отношусь спокойно, потому что я знаю, что такая практика есть.





После того, как Людмилу отпустили, сказали написать расписку, что она обязуется явиться на следственные действия по вызову следователя.





Интересный момент: с потерпевшим, в отношении которого Людмила якобы причинила насилие, очная ставка не состоялась «по уважительной причине». К слову, свидетелями по её делу выступили коллеги участкового и один сосед. По словам Людмилы, его сын когда-то работал в милиции.





7 декабря в доме родителей Людмилы прошёл обыск по её делу.





— Прошёл он очень интересно. Уже сейчас по материалам дела я вижу, что там этот обыск должен был пройти 7 сентября, потому что я якобы скрывалась, и меня не могут найти. Обыск прошёл по пинскому адресу, а следователь знал, что я зарегистрирована по минскому адресу. Когда я приходила на первую очную ставку я сказала, что адрес прописки уже другой.





В день своего рождения, 29 декабря, Людмиле официально предъявили обвинение в "насилии и угрозе применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел". Дело направили в прокуратуру, а затем и в суд.





Проверку по заявлению Людмилы по поводу её травмированного пальца так и не возобновили (если помните, она была приостановлена, поскольку не были готовы результаты судебно-медицинской экспертизы, но это было еще в мае).





— Экспертиза уже давно прошла, но никаких уведомлений о восстановлении, ничего не было. Ни повесток, ничего не приходило. Не приходили никакие письма ни о возобновлении, ни о том, что на меня возбуждено уголовное дело.





Суд состоится 8 февраля.





Людмила не особо надеется на благоприятный исход в свою пользу. Санкции, предусмотренные статьёй, по которой будут судить девушку, предполагают арест или ограничение свободы на срок до 5 лет, или лишение свободы на срок до 6 лет.