За смертельное ДТП на трассе водителю назначили 3 года колонии

Источник материала: Onliner

Авария на трассе М3 Минск — Витебск произошла рано утром 26 июля прошлого года. Столкнулись Skoda Rapid и Ford Transit. Тогда был сильный туман, погодные условия называли одной из косвенных причин происшествия. Однако на суде установили, что ДТП случилось из-за утомленного состояния водителя легковушки. Предварительно говорили, мужчина уснул за рулем.

Всего в результате ДТП пострадало 5 человек, которые с травмами были госпитализированы. В суде озвучили, что два пассажира Ford получили менее тяжкие и тяжкие телесные повреждения, а еще одна пассажирка (66 лет) скончалась в больнице.





«Обвиняемый управлял Skoda, находясь в утомленном состоянии, вызванном длительным управлением автомобилем и отсутствием надлежащего отдыха, — сообщает пресс-служба Верховного суда. — Он выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении Ford».





Мужчину 1984 г. р. признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, а также причинение менее тяжкого и тяжкого телесных повреждений. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 3 года в колонии поселения с лишением прав на 5 лет. В качестве компенсации морального вреда он должен выплатить по 10 тысяч рублей троим потерпевшим и 27 тысяч — четвертому.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

Читайте также: