ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

За смертельное ДТП на трассе водителю назначили 3 года колонии

02.02.2021 18:25 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Авария на трассе М3 МинскВитебск произошла рано утром 26 июля прошлого года. Столкнулись Skoda Rapid и Ford Transit. Тогда был сильный туман, погодные условия называли одной из косвенных причин происшествия. Однако на суде установили, что ДТП случилось из-за утомленного состояния водителя легковушки. Предварительно говорили, мужчина уснул за рулем.

Всего в результате ДТП пострадало 5 человек, которые с травмами были госпитализированы. В суде озвучили, что два пассажира Ford получили менее тяжкие и тяжкие телесные повреждения, а еще одна пассажирка (66 лет) скончалась в больнице.

За смертельное ДТП на трассе водителю назначили 3 года колонии

«Обвиняемый управлял Skoda, находясь в утомленном состоянии, вызванном длительным управлением автомобилем и отсутствием надлежащего отдыха, — сообщает пресс-служба Верховного суда. — Он выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении Ford».

За смертельное ДТП на трассе водителю назначили 3 года колонии

Мужчину 1984 г. р. признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, а также причинение менее тяжкого и тяжкого телесных повреждений. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 3 года в колонии поселения с лишением прав на 5 лет. В качестве компенсации морального вреда он должен выплатить по 10 тысяч рублей троим потерпевшим и 27 тысяч — четвертому.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

Читайте также:

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария на трассе М3 Минск — Витебск произошла рано утром 26 июля прошлого года. Столкнулись Skoda Rapid и Ford Transit. Тогда был сильный туман, погодные условия называли одной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Все матчи хоккейного ЧМ-2021 пройдут в Риге
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by