Рига примет ЧМ-2021 по хоккею в одиночку

Источник материала: Onliner

Совет IIHF проголосовал за утверждение Риги в качестве единственного места проведения чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года после принятия решения о выводе турнира из Минска. Об сообщается на официальном сайте IIHF.

Совет IIHF сослался на текущие проблемы, связанные с COVID-19, а также на различные технические причины своего решения сохранить турнир в одном городе. Учитывая неопределенность, связанную с ограничениями на международные поездки, совет посчитал, что держать все команды в Риге на протяжении всего турнира и избегать поездок между двумя принимающими странами — это самый безопасный и экономически эффективный способ проведения мероприятия.

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2021 года пройдет в Риге при некоторых условиях.

Главным местом проведения станет «Арена Рига» в Риге, где будут сыграны матчи команд группы В, два четвертьфинальных матча, полуфинальный раунд и медальный раунд (финал и матч за третье место).

Вторым местом проведения станет Олимпийский спортивный центр, который будет преобразован в ледовый каток вместимостью 6000 человек и примет группу А и два четвертьфинальных матча.

Каток «Даугава», расположенный примерно в 10 минутах езды от «Арены Рига», будет служить тренировочной ареной с двумя ледовыми щитами. В настоящее время арена находится в стадии строительства и должна быть закончена к концу марта.

Все 16 команд-участниц будут размещены в одном отеле.

В настоящее время никаких обновлений относительно расписания игр нет.

С командами, расположенными в одном месте, а также «Ареной Рига” и Олимпийским спортивным центром, расположенными примерно в 150 метрах друг от друга, IIHF сможет реализовать концепцию «пузыря», если это будет необходимо.

И наоборот, если ситуация с COVID-19 в Латвии улучшится до такой степени, что зрителям будет разрешено смотреть матчи, IIHF вместе с местным оргкомитетом будет готова инициировать предложение билетов в течение трех дней после получения правительственного разрешения на размещение болельщиков на спортивных аренах.

Помимо Риги, IIHF рассматривались также варианты проведения ЧМ-2021 в Братиславе (Словакия) и Хернинге (Дания).

— Я хотел бы поблагодарить наших членов из Дании и Словакии за их готовность принять на себя обязанности организаторов чемпионата мира в столь короткие сроки, — сказал президент IIHF Рене Фазель. — Но в конечном счете совет считает, что сохранение всего турнира в одной стране позволяет нам быть гибкими. Мы можем найти экономически эффективные решения для реализации концепции «пузыря», но также мы будем готовы приветствовать болельщиков на аренах чемпионата мира в том случае, если это будет безопасно.

(будет дополнено)