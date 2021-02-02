|
И снова авария. В пяти детских садах Минска ухудшилось качество воды
Источник материала: Onliner
В пяти детских садах Партизанского района водопроводная вода временно непригодна для употребления, сообщает телеграм-канал «Минск. Официально».
Из-за аварии на трубопроводе по ул. Академической временно непригодна для питья вода в детских садах №82, 164, 186, 257 и 543.
«Рацион питания детей скорректирован, осуществляется доставка чистой питьевой воды в дошкольные учреждения. По результатам исследования качества воды санэпидслужбой района будет принято решение о дальнейшем режиме работы детсадов», — пишет «Минск.Официально».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)