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И снова авария. В пяти детских садах Минска ухудшилось качество воды

02.02.2021 18:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В пяти детских садах Партизанского района водопроводная вода временно непригодна для употребления, сообщает телеграм-канал  «Минск. Официально».

Из-за аварии на трубопроводе по ул. Академической временно непригодна для питья вода в детских садах №82, 164, 186, 257 и 543.

«Рацион питания детей скорректирован, осуществляется доставка чистой питьевой воды в дошкольные учреждения. По результатам исследования качества воды санэпидслужбой района будет принято решение о дальнейшем режиме работы детсадов», — пишет «Минск.Официально».

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Теги: Минск
 
 
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В пяти детских садах Партизанского района водопроводная вода временно непригодна для употребления, сообщает телеграм-канал  «Минск. Официально».Читать далее…
 
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