И снова авария. В пяти детских садах Минска ухудшилось качество воды

Источник материала: Onliner

В пяти детских садах Партизанского района водопроводная вода временно непригодна для употребления, сообщает телеграм-канал «Минск. Официально».

Из-за аварии на трубопроводе по ул. Академической временно непригодна для питья вода в детских садах №82, 164, 186, 257 и 543.

«Рацион питания детей скорректирован, осуществляется доставка чистой питьевой воды в дошкольные учреждения. По результатам исследования качества воды санэпидслужбой района будет принято решение о дальнейшем режиме работы детсадов», — пишет «Минск.Официально».