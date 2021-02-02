Фитнес-блогер не заметила зарождающегося у нее за спиной военного переворота (видео)

Источник материала: Onliner

В сети набрал популярность видеоролик, записанный учительницей физкультуры и фитнес-блогершей на улице. Кхинг Хнин Вай не заметила, как позади нее появился военный конвой, направлявшийся к местному парламенту. Девушка энергично выполняла упражнения под популярную музыку, дополняя созданный антиутопический образ.

Ролик был опубликован на странице Кхинг Хнин Вай в Facebook, где его посмотрели десятки тысяч раз, а затем разошелся по сети. По словам девушки, она готовилась к танцевальному конкурсу, а очередное утро обещало быть вполне обычным.

A viral video of a woman doing aerobics class to the tune of Indonesian hit song “Ampun Bang Jago” in Myanmar, apparently without realizing a military convoy arriving at parliament behind her and a military coup happening.

ht @Vinncent pic.twitter.com/mK4UYUp0Gv — Yenni Kwok (@yennikwok) February 2, 2021

Военный переворот в Мьянме случился после очередных выборов, когда проигравшая сторона приняла решение взять власть в свои руки. Ранее сообщалось о задержании несколько сотен человек. Со своих постов были смещены 24 министра. Военные, которые захватили власть в стране, выбрали 11 новых членов правительства.