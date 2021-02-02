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Фитнес-блогер не заметила зарождающегося у нее за спиной военного переворота (видео)
Источник материала: Onliner
В сети набрал популярность видеоролик, записанный учительницей физкультуры и фитнес-блогершей на улице. Кхинг Хнин Вай не заметила, как позади нее появился военный конвой, направлявшийся к местному парламенту. Девушка энергично выполняла упражнения под популярную музыку, дополняя созданный антиутопический образ.
Ролик был опубликован на странице Кхинг Хнин Вай в Facebook, где его посмотрели десятки тысяч раз, а затем разошелся по сети. По
Военный переворот в Мьянме случился после очередных выборов, когда проигравшая сторона приняла решение взять власть в свои руки. Ранее сообщалось о задержании несколько сотен человек. Со своих постов были смещены 24 министра. Военные, которые захватили власть в стране, выбрали 11 новых членов правительства.
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В сети набрал популярность видеоролик, записанный учительницей физкультуры и фитнес-блогершей на улице. Кхинг Хнин Вай не заметила, как позади нее появился...
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