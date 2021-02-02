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В России сделали iPhone 12 Pro Max почти за 127 тысяч долларов. Вот как он выглядит

02.02.2021 18:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский люксовый бренд Caviar представил новую линейку смартфонов iPhone 12 Pro и 12 Pro Max, цена которых доходит почти до 127 тысяч долларов. Об этом говорится на сайте компании.


В новую коллекцию вошло несколько десятков дизайнов аппаратов, в которых постарались сделать акцент на схожесть с известными ранее телефонами от Vertu. Цены варьируются от 314 тысяч российских рублей (4,1 тысячи долларов) до девяти с лишним миллионов.

Так, iPhone 12 Pro Max под названием SOLID GOLD UNIQUE может похвастаться корпусом из золота 750-й пробы, вставками из бриллиантов диаметром 3 мм, гравировкой в барочном стиле, а также специальной гравировкой, которая будет говорить об уникальности аппарата — его собираются выпустить только в одном экземпляре.


Модель с 512 ГБ постоянной памяти с таким набором «характеристик» оценили в 9 549 000 российских рублей, или 126,5 тысячи долларов.

 
 
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Переделкой телефона занималась российская компания Caviar.
 
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