В России сделали iPhone 12 Pro Max почти за 127 тысяч долларов. Вот как он выглядит

Источник материала: Tut.by

Российский люксовый бренд Caviar представил новую линейку смартфонов iPhone 12 Pro и 12 Pro Max, цена которых доходит почти до 127 тысяч долларов. Об этом говорится на сайте компании .





В новую коллекцию вошло несколько десятков дизайнов аппаратов, в которых постарались сделать акцент на схожесть с известными ранее телефонами от Vertu. Цены варьируются от 314 тысяч российских рублей (4,1 тысячи долларов) до девяти с лишним миллионов.

Так, iPhone 12 Pro Max под названием SOLID GOLD UNIQUE может похвастаться корпусом из золота 750-й пробы, вставками из бриллиантов диаметром 3 мм, гравировкой в барочном стиле, а также специальной гравировкой, которая будет говорить об уникальности аппарата — его собираются выпустить только в одном экземпляре.





Модель с 512 ГБ постоянной памяти с таким набором «характеристик» оценили в 9 549 000 российских рублей, или 126,5 тысячи долларов.