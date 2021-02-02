Стало известно, кто примет матчи чемпионата мира по хоккею вместо Беларуси

Источник материала: Tut.by

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) перенес в Латвию матчи чемпионата мира по хоккею, которые должны были состояться в Беларуси. Это связано с сохраняющимися эпидемиологическими сложностями, а также с техническими причинами, которые привели к решению провести турнир в одном городе.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Учитывая неопределенность в отношении ограничений на международные перемещения, Совет IIHF посчитал, что организация всего турнира в Риге позволит избежать переездов между странами и станет наиболее безопасным и экономичным способом проведения мероприятия.

Чемпионат пройдет в Риге по следующему сценарию:

основной спортивной площадкой станет „Арена Рига“ — там сыграют команды группы B, а также пройдут два четвертьфинала, полуфинальный и медальный раунды;

второй площадкой будет Олимпийский спортивный центр, который будет переоборудован в арену вместимостью до 6000 человек. Там состоятся матчи группы A и две четвертьфинальные встречи;

каток в Даугаве, расположенный в 10 минутах езды от „Арены Рига“ и обладающий двумя ледовыми площадками, будет служить тренировочной ареной. Стадион на данный момент находится в стадии завершения строительства, работы должны быть завершены к концу марта;.

все 16 команд будут размещены в одном отеле;

расписание турнира будет опубликовано позднее.

С учетом того, что игровые арены разделяет около 150 метров, IIHF при необходимости сможет реализовать концепцию „пузыря“. С другой стороны, если ситуация с COVID-19 в Латвии улучшится и болельщикам будет разрешено вернуться на трибуны, IIHF вместе с местным организационным комитетом будет готова начать продажу билетов в течение трех дней после получения соответствующего уведомления от правительства страны», — сообщается в пресс-релизе ведомства.

Решение о проведении турнира в Латвии было принято IIHF после тщательного изучения заявок от Братиславы (Словакия) и Хернинга (Дания).

«Хотел бы поблагодарить организаторов из Словакии и Дании за готовность принять у себя чемпионат мира с учетом настолько сжатых сроков, — отметил президент IIHF Рене Фазель, — но в конечном итоге Совет IIHF посчитал, что проведение турнира в одной стране позволит организаторам быть более гибкими. С одной стороны, мы будем готовы к организации „пузыря“, с другой — сумеем приготовиться ко встрече с болельщиками, если все пойдет хорошо».

Напомним, турнир должен был пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня 2021 года. При этом Латвия еще в сентябре отказалась принимать чемпионат вместе с Беларусью. Против этого также выступал вице-президент IIHF Калерво Куммола.

В конце ноября IIHF заслушала доклад экспертной комиссии. Федерацию беспокоили два момента:

1. Безопасность участников и болельщиков.

2. Скептицизм по поводу официальных сообщений о количестве случаев заражения вирусом с сентября 2020 года и масштабах государственных мер, принимаемых для подавления пандемии.

В ноябре платформа «Голос» провела опрос, по итогам которого 90 процентов проголосовавших белорусов высказались против проведения чемпионата в Минске.

11 января Рене Фазель прилетел в Беларусь, где встретился с Александром Лукашенко. После этого состоялась видеоконференция Совета IIHF. По словам Куммолы, Фазель смог договориться с Лукашенко лишь по малозначительным моментам, поэтому проведение турнира в Беларуси маловероятно. Вскоре президент IIHF также заявил, что провести чемпионат в Минске будет очень сложно.

Компании Skoda, Nivea и Liqui Moly отказались спонсировать турнир, если он пройдет в Беларуси.

18 января IIHF перенесла белорусскую часть из-за вопросов безопасности.

Глава IIHF Рене Фазель заявил, что проведение этого мероприятия в Минске было бы неуместным, когда в стране есть более серьезные проблемы, которые нужно решать.

Помимо Латвии на проведение белорусской части чемпионата претендовали Словакия и Дания.