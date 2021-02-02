Источник материала: Хартия'97

Почему бензин для белорусов стал стоить на вес золота? 2.02.2021, 18:18

Беларусь оказалась на задворках рейтинга доступности автомобильного топлива.

Аналитическое агентство РИА «Рейтинг» составило список, в котором ранжировало страны Европы по доступности бензина для населения (количеству топлива, которое можно приобрести на среднюю зарплату). Беларусь заняла 31 место, более недоступный бензин в Европе только у жителей воюющей Украины. Сайт Charter97 обсудил эту тему с доктором экономических наук, аналитиком Борисом Желибой.

– Не очень почетное место Беларуси связано не столько с ценами на моторное топливо, сколько с низкими зарплатами. Берем нашу среднюю зарплату, делим на нашу среднюю цену моторного топлива, получаем, что белорус может приобрести совсем немного бензина по сравнению с развитыми государствами.

Обычно цена, которую рекламировал «Белнефтехим», – это 1 доллар или евро за литр. У нас цены еще намного ниже, чем в западноевропейских странах. США не берем, там бензин очень дешевый. Временами, действительно, белорусская цена на моторное топливо приближалась к доллару или к евро за один литр, но именно тогда, когда курс белорусского рубля к доллару и евро был достаточно стабильным. Сегодня, после двух обвальных девальваций, цена доллара дошла до 2,60 рублей, а евро вообще до 3.19 рублей, мы опять, так сказать, этому критерию не соответствуем. Поэтому мы на предпоследнем месте.

Если говорить просто, нужно повысить зарплаты, в том числе в долларовом эквиваленте, не допускать обвальной девальвации белорусского рубля, тогда она и будет повышаться в долларовом эквиваленте. Нашим нефтеперерабатывающим заводам нужно стремиться снижать издержки, чтобы производство дизеля и бензина было дешевле.

Общеизвестный факт со стороны наших нефтеперерабатывающих заводов, это их заявления, что у нас бензин и дизель не дорогие, имеется введу, что даже по сравнению с соседями – в Польше, Литве, Украине. Это приводит к тому, что реализация на моторно-топливном рынке для наших заводов – убыточна, они эти убытки перекрывают за счет экспорта. Потому что на Западе, естественно, моторное топливо более дорогое, но это все связано с высокими зарплатами.

Это, конечно, их задача постоянная, но они ее пока не очень удачно решают. Отсюда и наше место, так сказать, «почетное» по показателю, сколько белорус может купить литров на среднюю зарплату.

– Какие последствия это будет иметь для жителей Беларуси? Автомобиль может стать роскошью?

– Мы не будем возвращаться в те времена, когда так заявляли, что автомобиль роскошь, но тогда же было модное заявление, что автомобиль не роскошь, а средство передвижения.

Все-таки автомобилизация в Беларуси идет, сначала завозили много старых иномарок, которые выбрасывала Европа. В последнее годы, все-таки появился зажиточный слой белорусов, которые могут позволить себе купить новую или почти новую иномарку. Также правительство делает все возможное, чтобы покупали автомобили белорусско-китайского производства – Geely. Это дешевые кредиты, недорогие цены, поэтому автомобилизация идет.

Она может тормозиться, если будет повышение цен на топливо и никак не повышаться средняя зарплата. Ну и естественно, автомобилями могут не так часто пользоваться, пенсионеры вообще могут на приколах поставить. На наших улицах от этого хуже не станет, потому что у нас автомобилей, особенно в областных городах и Минске, вполне достаточно, чтобы мы имели хорошие пробки в вечернее время. Так что для пешеходов это будет не хуже, но автомобилями могут пользоваться реже.

– «Белнефтехим» снова поднимает цены на топливо в Беларуси по одной копейке. Могут ли к политическим акциям протеста добавиться еще и экономические — с участием тех же водителей и таксистов?

– Теоретически да, но я не думаю, что это будет, потому что народ, по прошлому году и еще раньше, привык к этим копеечным повышениям, а тем более — сейчас концерн «Белнефтехим» заявит: «Посмотрите, доллар стоит 2,60, а сколько стоит литр 95-го бензина. У нас цены cущественно ниже и у меня есть резервы повышать и по 2 копейки, и так далее».

Конечно, здесь есть такая экономическая хитрость, вроде копеечка не раздражает людей, но с другом стороны людей раздражает вот это перманентное повышение. У некоторых есть такое мнение: «Зачем рубить хвост кошке по частям, давайте все-таки его один раз отрубим». Пусть это повышение будет больше, его как-нибудь переживут и автолюбители, а также предприятия, у которых в большом пользовании транспорт используется. Это не стоит забывать, у них же тоже от этого повышается себестоимость продукта.

Видимо, власти к прежней, проверенной тактике придут – по копеечке, потому что несколько лет назад было достаточно резкое повышение, народ стал протестовать, устраивать искусственные пробки в Минске. Власть, конечно, этого очень опасается, поэтому стратегия будет прежней. Сейчас по копеечке-копеечке, тем более наш рубль сейчас провалился к доллару, поэтому можно повышать под лозунгом «в Европе литр стоит евро, а почему в Беларуси меньше», забывая о том, что наши зарплаты несопоставимы с западной Европой.

– Ситуация с топливом в Беларуси давно стала парадоксальной: в мире нефть дешевеет, у нас – растет. В самых топовых странах по доступности бензина мы наблюдаем сейчас снижение цен на 10-15%. Как изменить эту тенденцию и дать людям возможность жить по законам цивилизованного мира?

– Если отвечать лаконично, нашей экономике нужно переходить на рыночные стандарты. Делать ее реально, по-настоящему рыночной, а не гибридно-рыночной. Делать это там, где есть отдельные рыночные факторы и есть действия администрации. По этому поводу и в России люди жалуются, что если в мире снижается цена на нефть, то снижается цена и на моторное топливо, но не в России.

Здесь есть целый ряд моментов, но надо смотреть на структуру цены. В нашей цене на моторное топливо большую долю занимает НДС, так называемый акциз. Если власти иногда с повышения переходят на снижение, то они опасаются того, что пострадает бюджет, потому что эти налоги поступают в бюджет, на акцизу налог достаточно большой и любое снижение налогов ударит по доходной части бюджета. Так примерно и в России.

Когда экономика станет по-настоящему рыночной, тогда и будет как в других странах. Не секрет, что в ценообразование на моторное топливо здесь ближайшую роль имеет правительство. Чего, я считаю, нет ни в США, ни в Западной Европе. Там все идет от производителей, от стоимости сырья.

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