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13-й журналист покинул издание «Прессбол»
Источник материала: Хартия'97
13-й журналист покинул издание «Прессбол»
Журналисты отказываются мириться с цензурой.
Журналист Николай Иванов сообщил об уходе из газеты «Прессбол», пишет
«Благодарю «Прессбол» за возможность прокачаться в профессии и желаю редакции дальнейших успехов. Сегодня приняли мою отставку. Футбольные мысли и инсайды продолжу собирать здесь», – написал Иванов.
Таким образом, после изменений редакционной политики издания Иванов стал 13-м журналистом, который уволился из «Прессбола».
Добавим, что недавно главным редактором издания был назначен журналист ОНТ Сергей Лисичкин. После этого издание начали покидать ведущие журналисты. В издании введена жестка цензура. Упоминание спортсменов, которые поддержали перемены, строго запрещено.
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Журналисты отказываются мириться с цензурой.
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