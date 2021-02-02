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Фоноскопическая экспертиза подтвердила подлинность скандальной записи с Карпенковым

02.02.2021 18:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Фоноскопическая экспертиза подтвердила подлинность скандальной записи с Карпенковым

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  • 2.02.2021, 17:37
  • 1,677
Фоноскопическая экспертиза подтвердила подлинность скандальной записи с Карпенковым
Фото: tut.by

Новые доказательства для суда над лукашистами.

В январе инициатива BYPOL опубликовала аудиозапись, где человек с голосом, похожим на голос замглавы МВД Николая Карпенкова призывает стрелять в протестующих. В МВД отказались комментировать аудиозапись, назвав ее фейком. Получить комментарий у Николая Карпенкова не удалось. Tut.by заказал фоноскопическое исследование аудиозаписи и получил результаты независимой экспертизы.

Что показала экспертиза?

Для проведения экспертизы специалисту были предоставлены две записи.

№ 1 — интервью Николая Карпенкова телеканалу «Беларусь-1», опубликованное 18 октября 2020 года.

№ 2 — аудиозапись, опубликованная BYPOL 15 января 2021 года.

При изучении аудиозаписи перед экспертом ставились два вопроса.

Первый вопрос: вносились ли какие-то изменения в запись № 2, есть ли признаки монтажа?

Второй вопрос: принадлежит ли голос на записи № 1 и записи № 2 одному и тому же

лицу?

Мы кратко огласим выводы исследования, оригинал заключения на 46-ти страницах есть в редакции TUT.BY.

На основании изученных материалов эксперт пришел к выводу, что голос на аудиозаписи № 2 (опубликованной BYPOL) принадлежит Николаю Карпенкову.

«Указанный совпадающий набор идентификационных признаков аудитивной, лингвистической и инструментальной групп позволяет сделать вывод о том, что на исследуемых фонограммах зафиксированы голос и речь одного и того же лица», — говорится в заключении.

Признаков монтажа в аудиозаписи № 2 не выявлено.

«По результатам проведенных аудитивного, лингвистического, акустического, спектрального анализов можно сделать следующий вывод: на спорной фонограмме 2 признаков монтажа звукоряда и нарушения непрерывности записи, в пределах чувствительности аппаратуры, не обнаружено», — сообщается в заключении.

Запись, опубликованная инициативой BYPOL имеет огромное общественное значение. Она вызвала резонанс не только в Беларуси, но и за рубежом.

Риторика властей сводится к тому, что запись является фейковой. О каком-либо расследовании по факту ее появления, также как и по заявлениям, на ней озвученных, ничего не сообщается.

Когда молчит власть, подлинность записи вынуждены проверять журналисты.

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