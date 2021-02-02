Источник материала: UDF



Кто-то из делегатов в “эконом”, а кто-то в “апартаменты”? / Еврорадио

Забронировать номера на 10 и 11 февраля невозможно / Еврорадио

Бронирование номеров в гостинице “Беларусь” / Еврорадио

И в “Юбилейной” снять номер в эти дни не получится / Еврорадио

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Где и почём будут жить участники Всебелорусского народного собрания Собрание будет проходить с 11 по 12 февраля.