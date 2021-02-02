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Где и почём будут жить участники Всебелорусского народного собрания

02.02.2021 18:39 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Где и почём будут жить участники Всебелорусского народного собрания
Кто-то из делегатов в “эконом”, а кто-то в “апартаменты”? / Еврорадио
2 февраля Лукашенко поручил обеспечить “комфортные условия работы и отдыха” для делегатов Всебелорусского народного собрания. “Работать” делегаты будут во Дворце Республики, а что с “отдыхом”? Где и почём будут жить участники Всебелорусского народного собрания?

Собрание будет проходить с 11 по 12 февраля. На эти даты в нескольких гостиницах Минска не просто нет мест — они в принципе вычеркнуты из календаря.

Например, в гостинице “Минск”. Вероятно, делегаты ВНС, которые будут жить здесь, заедут накануне собрания и уедут сразу после его окончания:

Где и почём будут жить участники Всебелорусского народного собрания

Забронировать номера на 10 и 11 февраля невозможно / Еврорадио

В гостиницах “Беларусь” и “Планета” вычеркнуто ещё и 12-е число. Очевидно, здесь будут жить те, кто не собирается уезжать сразу после собрания и задержится в столице ещё на сутки.

Где и почём будут жить участники Всебелорусского народного собрания

Бронирование номеров в гостинице “Беларусь” / Еврорадио

— У нас будут проживать делегаты Всебелорусского народного собрания. Займут всю гостиницу, — рассказывают Еврорадио в гостинице “Беларусь”.

В “Юбилейной” в бронировании любых номеров на время собрания нам тоже отказали.

— Звоните лучше в гостиницы выше классом. Вы звоните в гостиницу, которая как раз будет заполнена делегатами.

Где и почём будут жить участники Всебелорусского народного собрания

И в “Юбилейной” снять номер в эти дни не получится / Еврорадио

Снять двухместный номер в гостинице “Беларусь” на сутки стоит Br95; в гостинице Юбилейная twin обойдётся в Br110, а в “Минске” — Br239.

Неизвестно, будут ли эти и другие гостиницы заселены делегатами целиком — от скромных номеров до люксов. Зато приблизительно можно судить о том, сколько делегатов Всебелорусского народного собрания нужно обеспечить жильём в столице.

Изначально сообщалось, что в ВНС примет участие около 2700 делегатов и гостей. От Минска участвуют до 370 человек, от каждой из областей — до 310. Иначе говоря, около 1800 делегатов приедут на собрание из белорусских регионов. Во сколько обойдутся бюджету “комфортные условия” для их “работы и отдыха”, посчитайте сами.
 
Теги: Минск
 
 
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