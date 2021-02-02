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«Мы спали»: Бузова заговорила о романе с Батрутдиновым

02.02.2021 18:39 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Мы спали»: Бузова заговорила о романе с Батрутдиновым
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поющая ведущая Ольга Бузова ответила на комментарий одного из своих подписчиков об отношениях с шоуменом Тимуром Батрутдиновым. Звезда шокировала всех правдой.

Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов несколько лет назад участвовали в шоу «План Б», в котором шоумен выбирал себе невесту, а певица – жениха. Условием программы было то, что если они не найдут себе вторые половинки, то останутся вместе. После этого долго ходили слухи о связи Бузовой и Батрутдинова, но сами звезды уверяли – у них нет ничего кроме дружбы.

На днях Ольгу Бузову попросили вернуться к событиям того времени. Поклонники уверены, что у пары получились бы отличные отношения.

«Это уже вся страна заметила. Почему вы френдзоните друг друга до сих пор, не понятно», – написал поклонник. «Между нами ничего не было и уже не может быть! Мы реально спали друзьями», – ответила Ольга Бузова. Ее оговорка или опечатка вызвала бурю комментариев.


Судя по всему, Ольга Бузова хотела написать, что они с Тимуром Батрутдиновым стали друзьями, но вышло очень смешно. Многие предположили, что это оговорочка по Фрейду.

Напомним, Ольга Бузова после своего 35-летия объявила о расставании с блогером Давидом Манукяном, с которым встречалась больше года.
 
 
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Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов несколько лет назад участвовали в шоу «План Б».
 
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