Источник материала: UDF



Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

«Это уже вся страна заметила. Почему вы френдзоните друг друга до сих пор, не понятно», – написал поклонник. «Между нами ничего не было и уже не может быть! Мы реально спали друзьями», – ответила Ольга Бузова. Ее оговорка или опечатка вызвала бурю комментариев.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Мы спали»: Бузова заговорила о романе с Батрутдиновым Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов несколько лет назад участвовали в шоу «План Б».

несколько лет назад участвовали в шоу «План Б», в котором шоумен выбирал себе невесту, а певица – жениха. Условием программы было то, что если они не найдут себе вторые половинки, то останутся вместе. После этого долго ходили слухи о связи Бузовой и Батрутдинова, но сами звезды уверяли – у них нет ничего кроме дружбы.На днях Ольгу Бузову попросили вернуться к событиям того времени. Поклонники уверены, что у пары получились бы отличные отношения.Судя по всему, Ольга Бузова хотела написать, что они сстали друзьями, но вышло очень смешно. Многие предположили, что это оговорочка по Фрейду.Напомним, Ольга Бузова после своего 35-летия объявила о расставании с блогером, с которым встречалась больше года.