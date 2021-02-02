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Все матчи хоккейного ЧМ-2021 пройдут в Риге

02.02.2021 18:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Международная федерация хоккея решила, что ближайший чемпионат мира пройдет исключительно в столице Латвии, сообщает пресс-служба.

Все матчи хоккейного ЧМ-2021 пройдут в Риге
Встреча с Рене Фазелем. Фото: president.gov.by

Турнир должны были принять Латвия и Беларусь. Ранее из Минска чемпионат мира перенесли из-за нарушений прав человека со стороны белорусских властей.

В Риге возведут временную арену для второй группы. У латвийцев уже есть подобный опыт: к ЧМ-2006 под нужды хоккея был переоборудован футбольный манеж «Сконто» на 8000 зрителей.

ЧМ-2021 пройдет с 21 мая по 6 июня.

 
Теги: Минск
 
 
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Международная федерация хоккея решила, что ближайший чемпионат мира пройдет исключительно в столице Латвии, сообщает пресс-служба.
 
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