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IIHF: Чемпионат мира по хоккею-2021 пройдет в Латвии

02.02.2021 18:47 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение проводить Чемпионат мира по хоккею в Латвии и перенес в эту страну матчи, которые должны были состояться в Беларуси.

«Учитывая сохраняющуюся неопределенность в отношении ограничений на международные поездки, Совет считает, что расселение всех команд в Риге на протяжении всего турнира и отсутствие поездок между двумя принимающими странами — это самый безопасный и самый экономичный способ проведения мероприятия», - говорится в пресс-релизе IIHF.

Основным местом проведения турнира станет Арена Рига в Риге, где пройдут матчи группы B, две игры четвертьфинала, полуфинальный раунд и финал.

Вторым местом станет Олимпийский спортивный центр, который будет преобразован в ледовый каток на 6000 мест и будет принимать игры группы А и два четвертьфинала.

Каток в Даугаве, примерно в 10 минутах от Арены Рига, будет тренировочной ареной с двумя ледяными щитами. В настоящее время арена строится и должна быть завершена к концу марта.

«Все 16 команд-участниц будут размещены в одном отеле. В настоящее время обновлений относительно расписания игр нет», - сказано в пресс-релизе.

Решение о проведении чемпионата в Латвии было принято после рассмотрения предложений Словакии и Дании.

Федерация хоккея Беларуси уже заявила, что белорусская коменда будет выступать на чемпионате.

 
 
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Совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение проводить Чемпионат мира по хоккею в Латвии и перенес в эту страну матчи, которые должны были состояться в...
 
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